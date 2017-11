Le Canadien vient de l’arrière et bat les Jets 5 à 4

Winnipeg — Max Pacioretty a trouvé le fond du filet à 3:07 de la période de la prolongation et le Canadien de Montréal a renversé les Jets de Winnipeg par la marque de 5-4 samedi soir à la Place Bell MTS.

Le but de Pacioretty, son cinquième cette saison, est survenu pendant un avantage numérique à la suite d’une pénalité mineure de Tyler Myers pour double-échec à l’endroit d’Alex Galchenyuk, à 1:54 du début de la période supplémentaire.

Ce but du capitaine du Canadien est venu sur le 50e tir de l’équipe en direction de Connor Hellebuyck et a couronné une remontée de deux buts au troisième vingt. Il s’agissait aussi de son premier filet en avantage numérique depuis le 25 février dernier, à Toronto.

Si Pacioretty s’est avéré le héros de la rencontre, il doit une fière chandelle à Andrew Shaw, auteur des deux premiers buts du Tricolore, tous deux marqués alors que les hommes de Claude Julien profitaient de l’avantage d’un homme.

En retard de deux buts même s’il avait totalement dominé le match, du début à la fin, le Canadien a réduit l’écart au milieu du troisième vingt grâce au troisième but de la saison de Tomas Plekanec.

Quelque sept minutes plus tard, Jeff Petry créait l’égalité sur un tir d’une quarantaine de pieds.

Ce but de Petry lui a probablement fait beaucoup de bien, lui qui s’est retrouvé directement impliqué dans une poussée de deux buts des Jets tôt en troisième période.

Le vétéran défenseur a d’abord été pris en défaut pour avoir fermé la main sur la rondelle à 2:59 et moins de 90 secondes plus tard, Nikolaj Ehlers brisait l’égalité de 2-2.

Puis, pendant que Paul Byron se trouvait au cachot, Petry s’est accroché dans les patins de Jordie Benn, une chute qui a ouvert la voie à Blake Wheeler pour déjouer Al Montoya à 6:39 de la troisième période.

Patrik Laine, au premier vingt, et Andrew Copp, tard en deuxième période, ont également déjoué Montoya, qui a reçu 23 rondelles en relève à Carey Price, qui n’a même pas revêtu l’uniforme en raison d’une blessure au bas du corps, qualifiée de mineure et qui sera réévaluée sur une base quotidienne.

Le Canadien pourra savourer ce triomphe pendant à peine quelques heures puisqu’il reprendra le collier dès dimanche soir, à Chicago, face aux Blackhawks.

Ce match contre les Blackhawks viendra compléter un périple de quatre matchs à l’étranger à la suite duquel les hommes de Claude Julien ressortiront avec au moins quatre points sur une possibilité de huit.