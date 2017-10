Le Canadien s’est donné des outils pour gagner en confiance face aux Rangers

Brendan Gallagher, Alex Galchenyuk, Philip Danault et Victor Mete célèbrent un but contre les Rangers de New York.

Le Canadien s’est compliqué la tâche face aux Rangers de New York samedi, mais la formation montréalaise a aussi trouvé un moyen de se donner des outils pour prendre confiance.

Oui, la troupe de Claude Julien a gaspillé des avances de 3-0 et 4-2 avant de finalement l’emporter 5-4, mais cette manière de gagner aura peut-être des effets plus bénéfiques que la victoire de mardi. Le Tricolore avait alors écrasé les Panthers de la Floride 5-1, avant de s’incliner deux jours plus tard 4-0 face aux Kings de Los Angeles.

« Notre équipe a fait preuve de caractère, a affirmé l’attaquant Paul Byron après la victoire face aux Rangers, samedi. Nous ne nous sommes pas laissés affectés par nos insuccès du début de saison. »

« Nous n’avions pas peur de perdre. Tout le monde est resté ensemble. […] C’était un bon match de hockey. Eux, ils n’ont pas arrêté de jouer. Les deux équipes ont eu des chances. Personne n’avait la tête basse, puis Phil [Phillip Danault] a inscrit un gros but. »

Danault a dénoué une impasse de 4-4 à mi-chemin en troisième période. Il a terminé la rencontre avec deux buts et deux aides à sa fiche. Il a également été 12-en-15 dans le cercle des mises en jeu.

« Phil avait aussi un début de saison ordinaire, mais il est un joueur avec qui nous travaillons tous les jours pour qu’il s’améliore, a noté Julien. Il est un jeune homme intelligent. Il comprend ce qu’il doit faire pour s’améliorer et s’il poursuit comme ça, il va produire de belles choses. »

« Ce soir [samedi], il avait confiance. Il gagnait ses mises en jeu et avait déjà quelques points à sa fiche. J’espère que ce sera contagieux au sein de l’équipe. »

Un trio gagnant

Les compagnons de trio de Danault, Max Pacioretty et Andrew Shaw, ont aussi bien paru lors du duel face aux Rangers. Pacioretty a inscrit son troisième but de la saison, tandis que Shaw a amassé deux aides.

« Je crois que ce qui fait le succès de notre trio est le fait que nous sommes prêts tous les trois à aller dans les zones dangereuses pour s’entraider, a expliqué Pacioretty. Sur les trois buts de notre trio, c’est ce qu’on peut voir — que ce soit un beau jeu, un échec avant agressif ou de foncer au filet pour semer la panique. »

« Nous nous entendons aussi très bien hors de la patinoire, ce qui aide à bien nous entendre sur la patinoire. »

Après avoir été blanchi de la feuille de pointage lors des six premiers matchs de la campagne, Shaw a maintenant récolté quatre aides à ses cinq derniers matchs.

« Je crois qu’il joue le genre de hockey qu’il jouait à Chicago, a mentionné Julien au sujet de la peste de l’équipe. Il est très bon quand il joue comme ça. Il travaille fort, il va dans la circulation. »

« Pacioretty est un bon tireur et Phil peut tout faire. […] Parfois, quand vous réunissez des joueurs ensemble, ça clique. Je remarque aussi qu’ils ont du plaisir à jouer ensemble. »

Pour une première fois cette saison, le Canadien (3-7-1) a terminé une semaine avec une fiche gagnante (2-1-0). Cependant, les trois victoires du Tricolore depuis le début de la campagne ont été acquises face aux Sabres de Buffalo (3-7-2), aux Panthers (4-5-1) et aux Rangers (3-7-2). Il s’agit des trois équipes devant lui en queue de peloton dans l’Association Est.

Elles ont aussi été acquises aux dépens des gardiens Robin Lehner, James Reimer et Ondrej Pavelec, qui ont des moyennes de buts alloués respectives de 2,78, 3,19 et 3,64.

Le vrai test pour savoir si le Canadien a enfin fait un pas dans la bonne direction aura lieu au courant de la prochaine semaine, alors qu’il disputera quatre matchs à l’étranger en sept jours. La séquence commencera lundi, avec un arrêt à Ottawa. Elle se poursuivra au Minnesota jeudi, puis à Winnipeg samedi, avant de se terminer à Chicago dimanche.