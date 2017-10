L’association entre le Canadien et Mark Streit est terminée

La direction du Canadien de Montréal a confirmé qu’elle a mis fin à son association avec le défenseur Mark Streit.

Streit avait accepté un contrat d’une saison d’une valeur de 700 000 $ le 25 juillet dernier, ce qui lui permettait de revenir avec l’organisation qui l’avait sélectionné en neuvième ronde — 262e au total — en 2004 et qui lui a ouvert les portes de la Ligue nationale de hockey un an plus tard.

Toutefois, le Suisse de 39 ans a connu un camp d’entraînement plutôt difficile et il n’a participé qu’à deux matchs du calendrier régulier, les deux premiers du Canadien cette saison, lors desquels il n’a récolté aucun point et affiché un différentiel de moins-2.

Soumis au ballottage jeudi, Streit n’a pas été réclamé et le lendemain, le Canadien annonçait qu’il le cédait au Rocket de Laval. Streit a cependant choisi de ne pas se rapporter et la direction de l’équipe a soumis son nom au ballottage inconditionnel, dimanche.

La décision du Canadien de rompre les liens contractuels avec Streit n’a aucune incidence sur le plafond salarial.

En 786 matchs dans la LNH, Streit a inscrit 96 buts et 434 points. Avec le Canadien, il a pris part à 207 rencontres et amassé 109 points, dont 25 buts. Il a connu sa meilleure campagne en 2007-2008, dans l’uniforme du Canadien, obtenant 13 buts et 62 points en 81 matchs. Cette année-là, il avait été particulièrement productif en avantage numérique, récoltant sept buts et 27 mentions d’aide.

Streit a aussi porté les couleurs des Islanders de New York, des Flyers de Philadelphie et des Penguins de Pittsburgh, qu’il a aidés à gagner la coupe Stanley au printemps dernier.

Une place se libère

En libérant Streit de sa formation de 23 joueurs, le Canadien est en mesure de faire de la place au défenseur David Schlemko. Toutefois, ce dernier n’a pas accompagné ses coéquipiers en prévision du périple de trois matchs en Californie.

Schlemko a disputé un premier match cette saison, vendredi, avec le Rocket de Laval, et a été rappelé par le Canadien samedi matin sans toutefois participer à la rencontre de samedi face aux Maple Leafs de Toronto.

Toutefois, il semble que Schlemko est encore ennuyé par une blessure à une main, subie dès le premier jour du camp d’entraînement, et sa première sortie dans l’uniforme tricolore devra encore attendre.

Les hommes de l’entraîneur-chef Claude Julien se sont entraînés à San Jose mardi en vue de l’affrontement de mardi contre les Sharks, une formation contre laquelle le Canadien n’a pas gagné en Californie à ses dix dernières tentatives, soit depuis le 23 novembre 1999.

Lors de ses quatre dernières rencontres à San Jose, le Canadien n’a inscrit que trois buts et a subi deux revers par blanchissage.