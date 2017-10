Oilers: Leon Draisaitl sur la liste des blessés

Photo: Jason Franson La Presse canadienne

Edmonton — Les Oilers d’Edmonton ont placé le nom de l’attaquant Leon Draisaitl sur la liste des blessés, lundi. Draisaitl n’a pas participé au match de samedi contre les Sénateurs d’Ottawa en raison d’une blessure à un oeil et parce qu’il ressentait des symptômes semblables à ceux d’une commotion cérébrale. Les Oilers ont subi un cinglant revers de 6-1 devant leurs partisans. L’attaquant de 21 ans s’est blessé en première période de la rencontre du 9 octobre contre les Jets de Winnipeg. Draisaitl a récolté un but et deux mentions d’aide en trois matchs cette saison.