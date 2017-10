Le Canadien l’emporte 3-2 contre les Sabres

Buffalo — Jonathan Drouin a réussi l’unique but de la séance de tirs de barrage et il a permis au Canadien de Montréal d’amorcer la saison 2017-2018 avec une victoire de 3-2 contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, au KeyBank Center.



Deuxième tireur délégué par l’entraîneur-chef Claude Julien, Drouin a réalisé une spectaculaire feinte avant de déjouer Robin Lehner à l’aide d’un tir dans la partie supérieure du filet.



Carey Price a confirmé la victoire du Canadien en stoppant Sam Reinhart.



Price a d’ailleurs connu un fort match alors qu’il a fait face à 45 tirs alors que le Canadien en amassait 41 en direction de Lehner.



En première période, Drouin avait récolté son premier point avec le Canadien sur le but du capitaine Max Pacioretty.



Phillip Danault a réussi l’autre filet du Tricolore, à 8:01 du troisième vingt, au moment où le Canadien devait se défendre à court d’un homme, à la suite d’une punition mineure à Andrew Shaw.



Le Canadien a ainsi remporté son match d’ouverture pour une quatrième année consécutive — un deuxième d’affilée à Buffalo — sabotant du même coup la rentrée de l’entraîneur-chef recrue Phil Housley.



La formation montréalaise a aussi gâché le retour à Buffalo de Jason Pominville, qui a marqué les deux buts des Sabres, le premier en avantage numérique lors de l’engagement initial et le second, au tout début de la période médiane.



Le Canadien reprendra le collier samedi soir en rendant visite aux Capitals de Washington.



Dimanche, au Madison Square Garden, il affrontera les Rangers de New York, l’équipe qui l’a expédié en vacances le printemps dernier.