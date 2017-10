Les Sabres accordent une prolongation de contrat de 8 ans à Eichel

Buffalo — Les Sabres de Buffalo et Jack Eichel se sont entendus sur une prolongation de contrat d’une durée de huit ans qui rapportera à l’attaquant américain 10 millions US$ par année. Eichel écoule présentement la dernière d’un contrat de trois ans et pourrait devenir joueur autonome avec compensation l’été prochain. Eichel a laissé entendre un peu plus tôt qu’il était ouvert à disputer la présente saison sans renouvellement de contrat, après que les négociations se soient refroidies au cours des six dernières semaines. Même si les deux parties s’entendent pour la durée du contrat, soit de huit ans, ils n’arrivent toutefois pas à venir à un consentement au niveau du montant de l’entente. Eichel a été sélectionné au deuxième rang du premier tour lors du repêchage de 2015, derrière la vedette des Oilers d’Edmonton Connor McDavid. En juillet, le capitaine des Oilers a signé une prolongation de contrat de huit ans, d’une valeur de 100 millions US$, faisant de lui le joueur le mieux rémunéré de la LNH sur une base annuelle. Avec une rémunération annuelle de 10 millions $, Eichel égale le salaire de la vedette des Kings de Los Angeles Anze Kopitar.