Le gardien Charlie Lindgren envoyé à Laval

Photo: Jeffrey T. Barnes Associated Press

Les Canadien de Montréal ont retranché lundi le gardien de but Charlie Lindgren, qui se rapportera au camp du Rocket de Laval. Par ailleurs, le Tricolore a annoncé avoir soumis le nom des attaquants Andreas Martinsen et Byron Froese au ballottage. S’ils ne sont pas réclamés dans les 24 prochaines heures, ils se rapporteront aussi au Rocket. À la suite de ces transactions, le Tricolore compte maintenant 24 joueurs à son camp d’entraînement, un de plus que la limite permise. Les clubs de la LNH ont jusqu’à 17 heures, mardi, pour finaliser leur formation.