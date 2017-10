Un contrat d’un an pour Jaromir Jagr à Calgary

Calgary — L’attaquant Jaromir Jagr a accepté les termes d’un contrat d’une saison des Flames de Calgary, selon ce qu’a rapporté Sportsnet. L’entente rapportera 1 million américain au patineur de 45 ans. Il pourrait toucher 1 million supplémentaire en raison de diverses clauses de bonis. Jagr aurait également obtenu une offre des Blues de St. Louis. Les Panthers de la Floride ont décidé de ne pas offrir un nouveau contrat à Jagr, qui a marqué 16 buts et ajouté 30 aides en 82 matchs l’an dernier. Il était joueur autonome depuis le 1er juillet dernier. Il est devenu le troisième joueur de l’histoire de la LNH à marquer 750 buts le 20 octobre dernier, derrière Wayne Gretzky (894) et Gordie Howe (801). Exactement deux mois plus tard, il a récolté son 1888e point pour devancer Mark Messier au deuxième rang de tous les temps.