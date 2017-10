Le Canadien écrase les Sénateurs 9 à 2

Le Canadien de Montréal a terminé le calendrier préparatoire sur une note positive en écrasant les Sénateurs d’Ottawa par la marque de 9-2 samedi soir au Centre Bell.

Exactement une semaine après une performance peu inspirée contre ces mêmes Sénateurs, qui l’avaient emporté 5-1 dans la capitale canadienne, la troupe de Claude Julien a joué de façon à peu près impeccable, après l’encourageante performance de la veille face aux Panthers de la Floride.

Ses seuls moments de défaillance sont venus pendant les 63 premières secondes du match durant lesquelles la formation montréalaise a écopé deux pénalités mineures, entrecoupées du but de Kyle Turris en avantage numérique, à 22 secondes.

Et alors que les hommes de Guy Boucher comptaient déjà cinq tirs au but après 1:53 de jeu — tous en avantage numérique, d’ailleurs — il leur a fallu plus de 33 minutes pour doubler ce total, tellement le Canadien les a dominés. En fait, les Sénateurs ont dû patienter pendant presque 16 minutes avant d’inscrire un premier tir en période médiane.

Par ailleurs, s’il n’y a pas davantage de raisons de pavaner après une victoire en matchs préparatoires que de paniquer après une défaite avant que ne s’amorce la vraie saison, la direction de l’équipe a vu des choses qui ont de quoi la rassurer à moins d’une semaine du premier match de la saison régulière, jeudi prochain à Buffalo.

Ça commence avec le trio de Max Pacioretty (1-2), Jonathan Drouin (0-3) et Brendan Gallagher (2-1), qui a terminé la soirée avec neuf points.

À cela, s’ajoute le réveil d’Alex Galchenyuk (1-1). Évoluant sur un trio avec Phillip Danault et Andrew Shaw, le talentueux attaquant a contribué aux deux buts les plus importants du match, marqués en l’espace de 26 secondes pendant la dernière minute de jeu du premier vingt, permettant au Canadien de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-1.

Shaw a également profité de cette rencontre à sens unique pour inscrire un troisième but en autant de matchs et Jacob De La Rose a peut-être assuré sa place au sein de la formation de 23 joueurs en marquant deux fois contre Mike Condon, qui était venu remplacer le partant Craig Anderson en troisième période.

Aussi, le jeu en avantage numérique, avec Drouin, Pacioretty, Galchenyuk, Ales Hemsky et Shea Weber, a affiché une belle cohésion même s’il n’a produit qu’un seul but, celui de Weber au tout début de la deuxième période.

Par ailleurs, la brigade défensive a donné peu de chances aux Sénateurs de menacer Carey Price, surtout à cinq contre cinq. Et lorsque c’était le cas, le gardien du Canadien a fermé la porte avec brio, comme ont pu le constater Turris en première période, et Mike Hoffman lors d’une échappée en deuxième.

Et pour ajouter la cerise sur le sundae, Victor Mete, la révélation du camp chez le Canadien, a marqué son premier but lors d’un match de la Ligue nationale.

Bref, en l’espace d’une soirée, le Canadien a réussi à faire oublier sa séquence de six défaites et ramener l’allégresse au Centre Bell.

Les échos de vestiaire suivront.