Les équipes féminines canadienne et américaine de hockey s’affronteront à Québec

Calgary — L’équipe canadienne de hockey féminin accueillera ses grandes rivales américaines, le 22 octobre, à Québec, lors d’un rendez-vous pré-olympique. Il s’agit de l’un des six matchs que les Canadiennes et les Américaines se livreront avant les Jeux olympiques de Pyeongchang, en Corée du Sud, en février. Elles en découdront également le 25 octobre à Boston, le 3 décembre à St. Paul, au Minnesota, le 5 décembre à Winnipeg et le 15 décembre à San Jose. Il reste à confirmer une troisième date pour un match au Canada. Les États-Unis, le Canada, la Suède et la Finlande s’affronteront du 5 au 12 novembre à Tampa, en Floride, dans le cadre de la Coupe des quatre nations. Le Canada a gagné quatre médailles d’or olympiques d’affilée en hockey féminin, mais les Américaines ont enlevé sept des huit derniers titres mondiaux. Vingt-huit joueuses canadiennes sont actuellement réunies à Calgary pour se préparer en vue des Jeux. Les Américaines font de même avec 23 hockeyeuses rassemblées à Tampa.