Créer une LNHQ?

Le Devoir publiait lundi matin une excellente lettre de l’ex-journaliste sportif Georges Schwartz sur la Ligue nationale de hockey (LNH). Celle-ci a complètement perverti notre sport national, le hockey, en l’étendant sans raison à tous les États-Unis, y compris à des villes qui n’ont jamais vu un brin de glace ni même un flocon de neige, comme Tampa, San Diego et maintenant Las Vegas, un véritable casino éhonté alimenté par les réseaux de télévision américains et par les commotions de ce qui est devenu un sport de combat et de contusions, comme jadis la lutte. Pour cela, ils importent des joueurs et entraîneurs canadiens, de 50 à 80 % du personnel, mais encore peu de Mexicains, refoulés au futur mur Trump.

Cela veut dire que, si le Canada et le Québec quittaient la LNH, ce serait la faillite pour les clubs américains, ce qui permettrait de développer le réseau canadien et de le bonifier en ne retenant que les meilleurs joueurs, et d’en faire le champion du monde face à l’Europe, et demain la Chine. Hélas, « le Canada a vendu son âme pour avoir accès au marché sportif américain ». Et pourtant, il est « le pays fondateur et la première puissance mondiale du hockey », mais « le seul pays de hockey au monde à ne pas posséder sa propre ligue nationale », comme le dit M. Schwartz, qui ajoute que, selon une étude de l’Université de Toronto, « 80 % des droits payés à la LNH par les télévisions canadiennes servaient à subventionner les clubs américains déficitaires ».

Profitons de la négociation sur l’ALENA pour couper la LNH et créer une LCH, sinon, pourquoi pas une ligue de hockey québécoise, la LNHQ. Comme dit l’autre, après tout, on est les meilleurs !