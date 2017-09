Maurice Richard est crédité d’une nouvelle aide et récolte un 966e point

Ce n’est pas comme s’il s’agissait d’une injustice, mais la légende du Canadien de Montréal Maurice Richard a vu une aide s’ajouter au total de sa prestigieuse carrière dans la LNH. Une équipe de statisticiens de la LNH a passé les six dernières années à réviser les sommaires des matchs disputés entre 1917 et 1987, et plus de 6000 corrections ont été effectuées — particulièrement lors des premières années du circuit. Parmi les trouvailles, les statisticiens ont trouvé une erreur sur un but de Toe Blake à 10 min 15 s de la deuxième période lors d’une victoire de 6-5 des Bruins de Boston face au Canadien le 4 novembre 1945, à l’époque où la « Punch Line » composée de Richard, Blake et Elmer Lach dominait la LNH. Sur la feuille de pointage, la seule mention d’aide était donnée avec raison à Richard. Cependant, le marqueur officiel de la LNH a probablement mal lu la note et a accordé l’aide à Émile « Butch » Bouchard. Le « Rocket » a donc récolté 422 aides au cours de sa carrière de 18 saisons qui a pris fin en 1960. Son total de points est finalement de 966. Il a donc récolté 27 buts et 22 aides en 1945-1946 et les statistiques de Richard ont été corrigées sur le site officiel de la LNH.