Le Canadien retranche Fucale, Reway et Scherbak de son camp d’entraînement

Photo: Dave Chidley La Presse canadienne

Le Canadien de Montréal a retranché trois autres joueurs du camp d’entraînement, dimanche matin. Les attaquants Martin Reway et Nikita Scherbak, de même que le gardien Zachary Fucale se rapporteront tous au camp d’entraînement du Rocket de Laval, qui s’amorcera lundi. Reway n’a pas participé aux rencontres préparatoires, mais Scherbak a pris part à deux matchs, au cours desquels il a été tenu à l’écart de la feuille de pointage. Il a toutefois décoché cinq tirs au but. Quant à Fucale, il a participé à un match, en venant en relève à Al Montoya le 18 septembre à Québec. Le gardien de 22 ans a accordé un but sur 13 tirs en 28 minutes devant le filet, dans une défaite de 3-2 face aux Bruins de Boston.