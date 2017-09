Les ambitions de Jakub Jerabek et Nikita Scherbak

La transition de la KHL à la LNH n’est pas toujours évidente. Pour chaque Vladimir Tarasenko, il y a un Jiri Sekac. Le défenseur Jakub Jerabek est le plus récent projet du Canadien, alors que le Tchèque âgé de 26 ans tente de faire sa place dans la formation montréalaise cet automne.

Jerabek a disputé la dernière campagne avec le HK Vitiaz, dans la Ligue continentale de hockey, après un stage de huit saisons avec le HC Plzen dans l’Extraliga tchèque. Il a récolté cinq buts et 29 aides en 59 rencontres en 2016-2017 et a ensuite représenté son pays au Championnat mondial de hockey.

Après une première semaine au camp du Canadien, Jerabek admet être impressionné par la qualité du jeu que l’on retrouve dans la LNH.

« Tout va plus vite, a noté Jerabek dans un anglais hésitant. Vous devez récupérer la rondelle derrière votre filet plus rapidement, vos passes doivent être plus rapides, tout. »

La qualité de ses coéquipiers est toutefois aussi meilleure, ce qui a ses avantages. « Ici, tout le monde est bien positionné quand vous récupérez la rondelle, a ajouté Jerabek. Vous pouvez faire la passe en sachant que le joueur va être au bon endroit. C’est fantastique ! »

Jerabek a reconnu avoir déjà créé des liens avec ses compatriotes Tomas Plekanec et Ales Hemsky, en plus d’avoir profité des conseils de ses partenaires à l’entraînement Brett Lernout et Brandon Davidson.

Le défenseur pourrait disputer un premier match préparatoire mercredi, quand le Canadien accueillera les Capitals de Washington au Centre Bell. Jerabek s’est entraîné aux côtés de Davidson, mardi.

Scherbak veut bâtir sur son court séjour

Un autre joueur qui tentera de se tailler une place dans l’équipe, Nikita Scherbak, a raconté que ses quelques jours au début janvier avec le grand club, la saison dernière, lui avaient permis d’acquérir des outils qui le rapprochent tranquillement d’une place avec le Canadien de Montréal.

« Ce n’était qu’une semaine, mais à mes yeux, ç’a duré une éternité, a raconté le Russe âgé de 21 ans, qui en avait aussi profité pour inscrire son premier but dans la LNH. Je vais toujours m’en souvenir. Ça m’a permis de prendre confiance. J’ai beaucoup appris en côtoyant les vétérans. »

Sélectionné au 26e rang du repêchage de 2014, Scherbak a rapidement été ciblé comme un attaquant talentueux qui pourrait faire sa place au sein des deux premiers trios du Canadien.

Après une campagne de 82 points en 65 matchs avec les Silvertips d’Everett, dans la Ligue de l’Ouest, le parcours de Scherbak a toutefois déraillé à la suite de blessures. Il a été limité à 48 matchs à sa première campagne avec les IceCaps de Saint-Jean, à Terre-Neuve, accumulant 7 buts et 16 aides. Puis, il a inscrit 13 buts et 28 aides en 66 rencontres l’hiver dernier.

Les chances de voir Scherbak percer la formation du Canadien dès cet automne sont relativement minces. Mardi, Scherbak complétait un trio avec Andreas Martinsen et Peter Holland. Il pourrait toutefois obtenir une première occasion de se faire valoir en match préparatoire, mercredi, quand le Canadien accueillera les Capitals de Washington au Centre Bell.

Par ailleurs, le premier match préparatoire du Canadien a fait deux victimes : l’attaquant Andrew Shaw et le défenseur Noah Juulsen ont raté l’entraînement de la formation montréalaise, mardi. Shaw (cou) et Juulsen (pied) se sont blessés, lundi soir, lors de la défaite de 3-2 du Canadien face aux Bruins de Boston, à Québec.