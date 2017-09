Roman Josi nommé capitaine des Predators

Photo: Mark Zaleski Associated Press

Les Predators de Nashville ont choisi le huitième capitaine de leur histoire : le défenseur Roman Josi. Le Suisse de 27 ans remplacera Mike Fisher, qui a accroché ses patins il y a un mois. Le défenseur Ryan Ellis agira comme capitaine associé, tandis que le défenseur Mattias Ekholm et les attaquants Filip Forsberg et Ryan Johansen seront leurs adjoints. Josi devient ainsi le deuxième Helvète à être nommé capitaine dans la Ligue nationale. Mark Streit, avec les Islanders de New York, en 2011, avait été le premier. Josi a disputé 406 rencontres depuis 2011-2012, au cours desquelles il a marqué 64 buts et ajouté 175 aides.