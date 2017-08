C’est sans la Coupe Stanley que P.K. Subban s’est rendu à l’Hôpital de Montréal pour enfants, mercredi, afin de rendre visite à ses nombreux amis.

Après de nombreux questionnements demeurés sans réponses et plusieurs scénarios hypothétiques, Subban souhaite tourner la page et se dit prêt à conquérir le trophée de Lord Stanley.

Un rebond. Le seul rebond qui aurait pu changer le dénouement de l’aventure. Celui-là, le même qui a permis à Patric Hornqvist de marquer le but vainqueur des Penguins de Pittsburgh en finale de la Coupe, Subban n’est pas prêt de l’oublier.

Malgré le fait qu’il désire recommencer à zéro, le défenseur des Predators de Nashville avoue toutefois qu’il a mis du temps a digérer la défaite.

« Ç’a été difficile, vous savez, de réaliser que nous étions si proches de la victoire, a déclaré Subban qui était de passage à Montréal dans le cadre de la deuxième édition de son gala annuel au profit de sa fondation. Je suis généralement capable de trouver réponse à toutes mes questions, à rationaliser, mais il reste certainement un sentiment d’amertume. »

Après avoir atteint la finale de la Coupe Stanley pour la première fois de leur histoire, les hommes de Peter Laviolette auront soif et ce sentiment de vengeance servira de motivation afin qu’ils se taillent une place à nouveau au sommet en séries éliminatoires.

« Lorsque j’ai regardé les gars dans la chambre après notre défaite, la plupart d’entre eux étaient en larmes, a raconté Subban. Et c’est une bonne chose parce que je crois que tous les joueurs l’ont utilisée cet été afin de se pousser à l’entraînement et pourront s’en servir afin de poursuivre notre chemin le plus loin possible en séries. »

Si une chose est certaine, c’est que Subban aura une fois de plus une motivation supplémentaire afin de mettre la main sur le prestigieux trophée : les enfants.

