Eric Lindros sera honoré par les Flyers

Photo: Bruce Bennett Agence France-Presse

Les Flyers de Philadelphie retireront le numéro 88, qu’a porté Eric Lindros. L’hommage lui sera rendu le 18 janvier prochain, avant une rencontre face aux Maple Leafs de Toronto. L’équipe en a fait l’annonce lundi. Lindros a disputé 486 de ses 760 matchs dans la LNH avec les Flyers. Il a été élu joueur par excellence du circuit en 1995 et a récemment été intronisé au Temple de la renommée du hockey, l’une des conditions établies par les Flyers pour retirer le numéro de l’un de leurs ex-joueurs. Par ailleurs, les Rangers de New York ont annoncé lundi que le retrait du numéro 19 de Jean Ratelle serait effectué le 25 février, avant un match contre les Red Wings de Detroit. Ratelle a joué 16 saisons avec les Rangers et il vient au deuxième rang de l’histoire du club avec 336 buts et troisième pour les aides et les points, avec 481 et 817.