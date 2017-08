Hockey Canada à la chasse aux vétérans de la Ligue nationale

Le hockeyeur Shane Dohan des Coyotes d'Arizona. Le directeur général de l’équipe, Sean Burke, a indiqué mardi qu’il était intrigué par la disponibilité des vétérans de la LNH et joueurs autonomes Shane Doan et Jarome Iginla.

Toronto — Est-ce que l’équipe canadienne de hockey masculin pourra finalement compter sur quelques joueurs étoiles aux Jeux olympiques de Pyeongchang ?

Burke, qui devra assembler la première équipe olympique canadienne sans joueurs de la LNH depuis 1994, a toutefois mentionné que les deux anciens athlètes olympiques devront jouer au hockey cet hiver pour espérer obtenir une invitation. Il a contacté les représentants des deux joueurs mardi matin.

« Nous voulons évaluer toutes nos options, mais nous devons avoir un plan à long terme puisque les Olympiques seront très intenses, et il s’y jouera du très bon hockey, a mentionné Burke lors d’une conférence téléphonique à laquelle l’entraîneur-chef Willie Desjardins a aussi participé. Les gars vont devoir avoir un plan pendant la saison. »

Le Canada a participé à deux tournois en Russie en août. Un total de 45 joueurs espérant être invités aux Jeux de Pyeongchang, en février, ont participé aux deux tournois. Le groupe incluait des anciens de la LNH comme Mason Raymond, Derek Roy, Maxime Talbot et Gilbert Brulé.

Devant le filet, l’ancien des Maple Leafs de Toronto et du Canadien de Montréal Ben Scrivens, Justin Peters, qui a disputé trois rencontres avec les Coyotes de l’Arizona la saison dernière, et l’ancien des Islanders de New York Kevin Poulin se sont partagé le travail.

Doan a récemment conclu sa 21e saison avec l’organisation des Coyotes, qui a annoncé au début de la saison morte qu’elle n’offrirait pas de nouveau contrat à son capitaine de longue date. De son côté, Iginla a inscrit 14 buts et 13 aides en 80 matchs avec l’Avalanche du Colorado et les Kings de Los Angeles la saison dernière.

Leur participation aux Jeux de 2018 signifierait qu’ils ne joueraient pas dans la LNH cette saison. La ligue a décidé de ne pas permettre aux joueurs de participer aux Olympiques, après cinq participations d’affilée depuis 1998.