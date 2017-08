Les Hurricanes coûteraient 500 millions

Raleigh — Le propriétaire des Hurricanes de la Caroline, Peter Karmanos fils, dit vouloir vendre l’équipe pour 500 millions $US. Karmanos a indiqué au News and Observer de Raleigh, mardi, qu’un groupe mené par l’ex-chef de la direction des Rangers du Texas Chuck Greenberg et lui ont convenu d’une liste de conditions, mais qu’aucune offre d’achat formelle n’a encore été présentée. C’est la première fois que Karmanos dévoile publiquement la nature de ses discussions au sujet de la vente de l’équipe de la LNH depuis qu’il a été révélé, il y a un mois, qu’une offre avait été faite. Karmanos n’avait pas dévoilé l’identité de l’acheteur potentiel, pas plus que le montant offert. Karmanos dit avoir accordé un certain délai à Greenberg afin qu’il complète son groupe de propriétaires.