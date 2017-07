Maurice Filion s’éteint à l’âge de 85 ans

L’ancien directeur général des Nordiques de Québec Maurice Filion est décédé, ont rapporté plusieurs médias samedi matin. Il était âgé de 85 ans.



Natif de Montréal, Filion a été embauché par les Nordiques dès leur fondation en 1972 et il a rapidement grimpé les échelons, passant de recruteur à entraîneur-chef et devenant finalement directeur général lors de l’été 1974.



Il fait la transition dans la LNH en même temps que les Nordiques à la suite de l’écroulement de l’Association mondiale de hockey en 1979.



Filion perd finalement ses fonctions de directeur général à l’été 1988, quand il hérite plutôt du poste de vice-président des opérations hockey.



Il assure ensuite l’intérim à la suite du congédiement de Martin Madden en février 1990 avant de quitter pour de bon les Nordiques à l’été 1990.



Filion demeure impliqué dans le monde du sport québécois comme président de l’équipe de football de l’Université Laval et comme préfet de discipline de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il prend sa retraite pour de bon en 2005.



Le trophée remis par la LHJMQ au directeur général par excellence porte d’ailleurs le nom de Filion depuis 2006.