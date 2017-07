Hockey: Jean-Gabriel Pageau signe pour trois ans avec les Sénateurs

Photo: Jana Chytilova Agence France-Presse

Ottawa — Les Sénateurs d’Ottawa ont offert un nouveau contrat de trois ans à l’attaquant Jean-Gabriel Pageau, qui lui rapportera une moyenne de 3,1 millions $US par année. Pageau touchera 2,6 millions $US la première année de l’entente, et son salaire passera ensuite à 3,3 millions $US et 3,4 millions $US. « En tant qu’organisation, nous sommes très excités de cette nouvelle entente, a affirmé le directeur général des Sénateurs, Pierre Dorion. Nous ne voulions définitivement pas aller en arbitrage avec Jean-Gabriel, surtout de la façon dont il a joué pour nous au cours des dernières saisons. Il a montré qu’il méritait amplement ce contrat. » Le joueur de Gatineau, âgé de 24 ans, a mené les Sénateurs avec huit buts en séries éliminatoires lorsque le club s’est rendu jusqu’en finale de l’Association Est.