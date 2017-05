Mondiaux de hockey: le Canada s’assure le premier rang de son groupe

Paris — Colton Parayko a marqué deux fois et le Canada s’est assuré la première position de son groupe au tour préliminaire grâce à un gain de 5-0 aux dépens de la Norvège au Championnat du monde de hockey. Les deux buts de Parayko sont survenus pendant une supériorité numérique et le Canada a réussi quatre de ses cinq buts avec l’avantage d’un joueur. Brayden Schenn et Ryan O’Reilly ont aussi obtenu des buts dans ces circonstances tandis que Mark Scheifele a complété à forces égales. Chad Johnson a repoussé les 10 tirs des Norvégiens pour mériter son premier jeu blanc du tournoi. Après une défaite de 3-2 en prolongation face à la Suisse samedi, les Canadiens ont disputé le match de lundi « en colère », a noté l’entraîneur-chef, Jon Cooper. « On ne veut pas entendre un autre hymne que le Ô Canada à la fin des matchs », a ajouté l’attaquant Matt Duchene.