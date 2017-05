Le Canada écrase le Bélarus 6-0 au Championnat du monde de hockey

Nathan MacKinnon et Brayden Point ont marqué deux buts chacun pour mener le Canada à une victoire de 6-0 contre le Bélarus au Championnat du monde de hockey.

MacKinnon a connu du succès pour un deuxième match consécutif et il occupe le premier rang des buteurs du tournoi avec cinq buts. Il avait réussi un tour du chapeau dans la victoire de 7-2 des siens contre la Slovénie, dimanche.

Il n’est pas le seul à engranger les points au sein de la formation canadienne : son compagnon de trio Jeff Skinner et le défenseur Tyson Barrie ont tous deux sept points en trois rencontres. Travis Konecny et Claude Giroux suivent avec six points.

« Avec les compagnons de trio que j’ai [Giroux et Skinner], l’avantage numérique que nous avons, les occasions que m’offre l’équipe d’entraîneurs, tout le monde me rend la tâche facile », a expliqué MacKinon.

Point, nommé joueur du match, a inscrit ses deuxième et troisième buts du tournoi. Mitch Marner et Konecny, qui complètent son trio, ont récolté chacun deux aides. Skinner et Giroux ont marqué les autres buts des vainqueurs.

« Je ne fais que leur donner la rondelle, a dit Konecny. Ces passes n’ont rien de spécial, bien honnêtement. Ils jouent très bien et ils terminent tous les jeux. »

Privés de l’attaquant Andrei Kostytsyn, blessé, et du gardien d’origine canadienne Kevin Lalande, les Bélarusses (0-0-0-3) ont opté pour un style défensif afin de minimiser les occasions de marquer.

Leur gardien Mikhail Karnaukhov a effectué 39 arrêts, mais il a été laissé à lui-même en plusieurs occasions, dont sur le premier but de MacKinnon, marqué en avantage numérique, sur un tir des poignets du haut du cercle gauche, qui a porté la marque à 2-0.

À son deuxième départ du tournoi, Calvin Pickard a de son côté récolté son premier jeu blanc en stoppant 13 rondelles.

Sean Couturier a quant à lui disputé sa première rencontre après avoir raté les deux premières en raison d’une blessure.

Double champion en titre, le Canada vient au sommet du classement du groupe B avec trois victoires en temps réglementaire pour 9 points. Il fera face jeudi à la France (1-0-0-1).

Les autres résultats du tournoi

Dans un autre match à l’affiche, les États-Unis ont effacé un déficit d’un but à trois reprises avant de vaincre la Suède 4-3, lundi. Johnny Gaudreau, qui a été élu joueur du match, a marqué deux buts, et J. T. Compher a inscrit le filet victorieux. Jimmy Howard a pour sa part repoussé 39 tirs et procuré une deuxième victoire aux Américains, après leur défaite surprise contre le pays hôte, l’Allemagne, vendredi.

De son côté, la République tchèque a effacé un déficit de trois buts en première période pour venir à bout de la Finlande 4-3 en tirs de barrage. Robin Hanzl a inscrit le but victorieux en fusillade. Roman Horak, Radko Gudas et Jan Kovar ont marqué en temps réglementaire pour les Tchèques. Le capitaine Valtteri Filppula a riposté avec un but et une passe, tandis que Topi Jaakola et Ville Lajunen complétaient la marque pour la Finlande.

Plus tôt lundi, la Russie est demeurée invaincue grâce à une victoire de 6-3 contre l’Allemagne. Vadim Shipachyov et Nikita Kucherov ont mené l’attaque des vainqueurs avec deux buts chacun. Brooks Macek, Philip Gogulla et Frederik Tiffels ont inscrit les buts de l’Allemagne.