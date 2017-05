Le Canada démarre en force

Tyson Barrie et Jeff Skinner ont inscrit un but et une aide chacun et le Canada a amorcé la défense de son titre au Championnat du monde de hockey en signant une victoire de 4-1 face à la République tchèque vendredi.

Ryan O’Reilly et Michael Matheson ont aussi touché la cible pour le Canada, double champion en titre du tournoi. Claude Giroux a récolté deux aides, tandis que Calvin Pickard a effectué 28 arrêts.

Lukas Radil a été l’unique buteur du côté des Tchèques, alors que Petr Mrazek a repoussé 24 lancers.

Les Tchèques ont amorcé la rencontre en force, décochant les six premiers tirs au but. Cependant, O’Reilly a ouvert la marque après 6 min 09 de jeu en première période, quand il a profité d’une belle remise de Mark Scheifele à partir de l’arrière du filet.

« C’était un très beau jeu de “Scheifs”, a affirmé O’Reilly. Il est rapide et il a réalisé un beau jeu pour me faire la passe. J’ai simplement tenté de pousser la rondelle vers le filet et elle est rentrée. »

« J’ai entendu O’Reilly appeler la passe, a ajouté Scheifele. Je savais que je pouvais me rendre à la rondelle et la lui envoyer. »

Le Canada a creusé l’écart en avantage numérique après 55 secondes de jeu en deuxième période. Le tir de la pointe de Matheson s’est faufilé à travers la circulation jusque dans l’objectif.

Radil a redonné espoir aux Tchèques en battant Pickard avec 7 min 19 à faire en troisième période. Barrie a toutefois redonné un coussin de deux buts au Canada seulement 2 min 09 plus tard, profitant d’une passe de Travis Konecny.

« Ils ont mérité ce but, a affirmé Pickard, qui a été nommé joueur du match pour le Canada. Ils ont réussi un beau jeu transversal et la rondelle a frappé le poteau avant de revenir de l’autre côté. Je peux vivre avec ça. »

« Tyson a ensuite marqué un gros but pour nous ramener à 3-1 et leur casser les reins. C’était une belle réplique. »

Jeff Skinner a complété la marque dans un filet désert avec 42,1 secondes à écouler.

Le Canada disputera son prochain match dimanche, quand il affrontera la Slovénie.