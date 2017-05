Les Rangers battent les Sénateurs 4-1

Photo: Frank Franklin II Associated Press

Oscar Lindberg a marqué deux buts, Henrik Lundqvist a bloqué 22 tirs et les Rangers de New York ont vaincu les Sénateurs d’Ottawa 4-1 jeudi soir au Madison Square Garden.

Ce gain permet aux hommes d’Alain Vigneault d’égaler leur série demi-finale de l’association Est à deux parties de chaque côté.

Les deux clubs se retrouveront à Ottawa pour le cinquième match samedi après-midi.

Chris Kreider et Nick Holden ont marqué les autres buts des Rangers, qui ont remporté leurs quatre dernières sorties devant leurs partisans en matchs éliminatoires.

Les attaquants des troisième et quatrième trios des Rangers ont largement contribué à l’attaque, récoltant sept points, dont deux mentions d’aide pour Tanner Glass. Kevin Hayes, J.T. Miller et Michael Grabner ont ajouté une passe chacun.

Kyle Turris, tard en troisième période, a réussi l’unique filet des Sénateurs.

Le gardien Craig Anderson a réalisé 17 arrêts en deux périodes de jeu, avant de laisser sa place à Mike Condon au début de la troisième. L’ancien du Canadien de Montréal a bloqué les dix rondelles dirigées vers lui.

Les Sénateurs ont terminé la rencontre sans les services du défenseur étoile Erik Karlsson, qui n’a pas joué au troisième vingt après avoir fait une mauvaise chute vers la fin de la période médiane alors qu’il bataillait pour la rondelle avec Miller.

Manque de sang-froid

Par ailleurs, les Sénateurs ont perdu leur sang-froid, tout particulièrement pendant la troisième période. Le défenseur Dion Phaneuf a été expulsé vers la fin du troisième vingt après s’être battu contre Brendan Smith, qui s’est lui aussi vu montrer le chemin de la sortie. Bobby Ryan a écopé une mineure pour avoir servi un coup de bâton à Dan Girardi, et une inconduite de partie avec 2:28 à écouler au temps réglementaire. Les 30 dernières secondes du match ont été pimentées par une série d’altercations, à commencer par un combat entre Glass et Turris. Lors de la mise en jeu suivante, les officiels ont dû intervenir pour mettre fin à d’autres escarmouches.

Lors de la journée de congé mercredi, l’entraîneur-chef des Sénateurs, Guy Boucher, avait parlé de l’importance de jouer de façon plus serrée en défensive, en zone neutre et dans leur territoire. Mais pour un quatrième match d’affilée, les Rangers ont été les premiers à faire vibrer les cordages grâce à un tir parfait de Holden, entre le bloqueur et la jambière d’Anderson, à 14:04 du premier vingt.

Les Rangers ont doublé leur avance après seulement 121 secondes de jeu en deuxième, grâce à Lindberg, à la suite d’une passe de Grabner. Quelque 13 minutes plus tard, Lindberg a inscrit son deuxième de la soirée à l’aide d’un puissant tir, alors que Anderson avait la vue voilée par Glass.

Kreider a porté la marque 4-0 à mi-chemin de la troisième période, lors d’une supériorité numérique.