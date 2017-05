Claude Giroux sera le capitaine d’Équipe Canada au Championnat du monde

Paris — Les responsables d’Équipe Canada ont nommé le centre Claude Giroux, des Flyers de Philadelphie, au poste de capitaine de la formation qui visera un troisième titre d’affilée au Championnat du monde de hockey sur glace. Ses adjoints seront Matt Duchene, de l’Avalanche du Colorado, Ryan O’Reilly, des Sabres de Buffalo, ainsi que le défenseur québécois Marc-Édouard Vlasic, des Sharks de San Jose. Duchene et O’Reilly ont tous deux contribué aux triomphes d’Équipe Canada en 2015 et 2016, tandis que Vlasic a remporté la Coupe du monde de hockey, en septembre, aux côtés de Giroux, Duchene et O’Reilly. Le Canada amorcera le Championnat mondial 2017 de l’IIHF ce vendredi, contre la République tchèque. La ronde préliminaire se déroulera jusqu’au mardi 16 mai. Les matchs pour les médailles de bronze et d’or auront lieu le dimanche 21 mai.