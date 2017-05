McDavid, Bobrovsky et Crosby finalistes pour l’obtention du Hart

Âgé de 20 ans, Connor McDavid pourrait devenir le plus jeune joueur à recevoir le trophée Hart depuis Crosby, qui était âgé de 19 ans en 2007.

New York — Les attaquants Connor McDavid et Sidney Crosby, ainsi que le gardien Sergei Bobrovsky sont les finalistes pour l’obtention du trophée Hart, remis au joueur par excellence de la LNH.

Le circuit Bettman a dévoilé les finalistes lundi. L’identité du gagnant sera connue le 21 juin, lors d’un gala présenté à Las Vegas.

McDavid, des Oilers d’Edmonton, et Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus, en sont à leur première nomination, tandis que Crosby, des Penguins de Pittsburgh, est finaliste pour une sixième fois. Il a remporté l’honneur en 2007 et 2014.

À sa deuxième saison dans la LNH, McDavid a dominé le circuit avec une récolte de 100 points (30 buts et 70 aides). Il a aidé les Oilers à se qualifier pour les séries éliminatoires pour une première fois depuis 2006.

Âgé de 20 ans, McDavid pourrait devenir le plus jeune joueur à recevoir le trophée Hart depuis Crosby, qui était âgé de 19 ans en 2007.

De son côté, Crosby a terminé en tête du classement des buteurs avec 44 réussites, remportant du même coup le trophée Maurice-Richard pour une deuxième fois en carrière. Il a aussi conclu la campagne à égalité au deuxième rang des pointeurs en compagnie de Patrick Kane, des Blackhawks de Chicago, avec 89 points.

Âgé de 29 ans, Crosby pourrait devenir le neuvième joueur seulement de l’histoire de la LNH à remporter le trophée Hart pour une troisième fois en carrière.

Finalement, Bobrovsky est devenu le premier membre de l’histoire des Blue Jackets à être finaliste au trophée Hart. Également finaliste au trophée Vézina, remis au gardien par excellence, Bobrovsky a compilé un dossier de 41-17-5 avec une moyenne de 2,06 et un taux d’efficacité de ,931 et sept blanchissages en 63 rencontres.

Âgé de 28 ans, il a dominé la LNH pour la moyenne de buts alloués et le taux d’efficacité et il a aidé les Blue Jackets à se qualifier pour les séries éliminatoires pour seulement la troisième fois de leur histoire. Les Blue Jackets ont également fracassé un record d’équipe avec une récolte de 108 points, soit 15 de plus que leur ancienne marque qui a été établie en 2014.

Seulement trois gardiens ont remporté le trophée Hart depuis 1962, soit Dominik Hasek (1997 et 1998), José Théodore (2002) et Carey Price (2014).