Les Sénateurs battent les Rangers 6-5 en deuxième prolongation

Jean-Gabriel Pageau a marqué quatre buts, dont celui de la victoire en deuxième prolongation, et les Sénateurs d’Ottawa ont battu les Rangers de New York 6-5, samedi, pour prendre les devants 2-0 dans la série.



Pageau a touché la cible lors d’un deux contre un à 2:54 de la deuxième prolongation. Il avait complété son tour du chapeau en créant l’égalité 5-5 alors qu’il ne restait que 62 secondes à jouer à la troisième période.



Marc Methot et Mark Stone ont également enfilé l’aiguille pour les Sénateurs, qui mènent une série 2-0 pour seulement la deuxième fois de leur histoire. Il s’agit d’une première depuis 2007, lors de la finale d’Association Est contre les Sabres de Buffalo.



La série se transportera maintenant au Madison Square Garden de New York, mardi.



Craig Anderson a réalisé 43 arrêts dans la victoire, mais les Sénateurs ont perdu les services de l’attaquant Clarke MacArthur.



Brady Skjei a inscrit deux buts pour les Rangers. Chris Kreider, Derek Stepan et Michael Grabner ont ajouté des filets et Henrik Lundqvist a cédé six fois sur 28 lancers.



Lors du premier affrontement, les Sénateurs avaient marqué le but vainqueur en fin de troisième période grâce à un tir de leur capitaine, Erik Karlsson.



D’entrée de jeu, les Sénateurs ont bénéficié de trois avantages numériques, mais ils n’ont pas été en mesure de décocher un tir au but.



Lors de la deuxième attaque à cinq, les Rangers ont fait payer les Sénateurs en ouvrant le pointage en désavantage numérique. Stone n’a pu conserver une rondelle en territoire adverse et Grabner a complété un deux contre un avec Jesper Fast pour donner les devants 1-0 à sa troupe.



Pageau a créé l’égalité avant la fin de la première période, mais les hommes d’Alain Vigneault en ont rajouté au deuxième vingt. Kreider a fait bouger les cordages sur un tir voilé et Stepan a inscrit le deuxième but en désavantage numérique des Rangers en déjouant Anderson d’un bon tir des poignets, à 13:10.



Cinquante secondes plus tard, Methot a permis aux Sénateurs de réduire l’écart à 3-2, mais Skjei a rapidement redonné une avance de deux buts aux siens grâce à son troisième filet des séries.



Les deux formations se sont échangé un but dans les premières minutes du troisième engagement et les Rangers semblaient en voie de créer l’égalité dans la série. C’est à ce moment que Pageau a pris les choses en main.



L’attaquant de 24 ans a fait dévier un tir de son coéquipier Zack Smith et en fin de troisième période, il a redirigé un lancer de Kyle Turris pour forcer la tenue d’une prolongation.



Il est devenu le premier joueur des Sénateurs à marquer quatre buts dans une partie éliminatoire.