Le Canadien s’entend avec l’attaquant québécois Antoine Waked pour trois ans

Le Canadien de Montréal et l’attaquant Antoine Waked ont paraphé vendredi un contrat de trois saisons. Âgé de 20 ans, Waked vient d’amasser 80 points, dont 39 buts, en 67 rencontres avec les Huskies de Rouyn-Noranda de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, ce qui lui a conféré le neuvième rang du circuit Courteau pour les buts et le 12e pour les points. De ses 39 buts, 11 ont été inscrits en avantage numérique, tandis que six se sont avérés des buts gagnants. Le patineur de six pieds un, 197 livres, de Saint-Bruno-de-Montarville a disputé 224 matchs dans la LHJMQ, au cours desquels il a récolté 157 points, dont 68 buts, et compilé un différentiel de plus-39.