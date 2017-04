Pas de retraite pour Clément Jodoin

Pour Clément Jodoin, à l’âge de 65 ans, l’heure de la retraite… de la Ligue nationale de hockey et du Canadien de Montréal vient de sonner. Mais n’allez pas croire que cet enseignant du hockey dans l’âme va rentrer dans ses quartiers, s’asseoir dans son fauteuil préféré et ne plus en bouger. Car l’homme natif de Saint-Césaire a encore la bougeotte.

Lors de sa rencontre avec l’entraîneur-chef Claude Julien mardi, Jodoin a fait part de son désir de prendre une nouvelle avenue. Si l’on se fie au communiqué de presse du Canadien, la décision de Jodoin a surpris et déçu Julien, puisque le Tricolore lui avait proposé de demeurer au sein de l’organisation.

D’ailleurs, Julien a dit avoir accepté la décision de son adjoint avec tristesse, mais respect.

Toutefois, Jodoin savait que le temps était venu de tourner la page sur ce chapitre de sa longue carrière dans le monde du hockey. « C’est une décision que j’ai prise vers la fin de la saison, a déclaré Jodoin. C’est une décision mûrie et pleine de sérénité.

« C’est une décision personnelle, et qui ne vise personne. Le Canadien a été bon pour moi, et j’ai essayé d’être bon pour le Canadien. Ç’a été de belles années et j’aurais pu continuer. Mais je veux vivre autre chose, à un autre rythme », ajoute Jodoin.

Il n’hésite pas à employer des figures de style pour décrire ce qu’il a vécu. « La Ligue nationale de hockey, c’est la Formule 1, et le Canadien, une grosse Formule 1, image-t-il. Il y a un côté glamour, avec les hôtels, les avions… Tout est de première classe. Et quand tu arrives dans la Ligue nationale, il y a un langage qui existe : celui de gagner. Tu es sur Broadway et “the show must go on”. Tu te dois de performer, et il n’y a jamais de demi-mesure. »

En juin, Jodoin prendra la direction de l’Europe, plus précisément de Moscou, pour participer à un camp de hockey avec des joueurs de la KHL pour une troisième année de suite. En juillet, il s’envolera vers la Slovaquie pour un autre camp de hockey. Mais en septembre, lorsque s’ouvriront les camps de la LNH, Jodoin ne sait pas encore où il sera.

« J’ai encore beaucoup d’énergie, sinon je ne retournerais pas en Russie et en Slovaquie. Pour le reste, j’ai des projets, j’ai des amis. Peut-être que ça ne marchera pas. Je ne m’attends à pas grand-chose. S’il y a quelque chose, tant mieux. Mais je ne suis nullement inquiet. »