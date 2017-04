Les Predators renversent les Blues 4-3

P.K. Subban célèbre un but des Predators avec Ryan Ellis et Kevin Fiala.

St. Louis — P.K. Subban a amassé trois points et Vernon Fiddler a marqué son premier but des séries éliminatoires avec un peu plus de cinq minutes à jouer à la troisième période dans un gain de 4-3 des Predators de Nashville contre les Blues de St. Louis 4-3, mercredi soir.

Après avoir balayé les Blackhawks de Chicago, les hommes de Peter Laviolette ont récolté une cinquième victoire d’affilée depuis le début des séries, un exploit sans précédent depuis leur entrée dans la Ligue nationale de hockey.

Surtout, ils ont pris les devants 1-0 dans leur série demi-finale de l’association Ouest et tenteront de poursuivre sur leur lancée vendredi soir.

Fiddler, un vétéran de 36 ans, qui avait été laissé de côté pendant la série de premier tour contre les Blackhawks, a rompu l’égalité en poussant une rondelle libre entre les jambières du gardien Jake Allen, tout juste avant que ce dernier ne réussisse à balayer le disque vers le coin de la patinoire.

Il s’agissait de son cinquième but en carrière en matchs éliminatoires.

Mais la grande vedette des vainqueurs aura été Subban, auteur d’une performance d’un but et deux aides. Il a participé aux filets de Colin Wilson (1er) et de Filip Forsberg (3e), tous deux marqués en avantage numérique en première et deuxième période respectivement.

Entre ces deux buts, il a réussi son premier des séries à 2:22 de la période médiane.

Malgré des déficits de 0-2 et de 1-3, les Blues ont trouvé le moyen de venir de l’arrière.

Colton Parayko (2e) a inscrit le premier but des locaux à 8:04 du deuxième vingt, et les Blues ont égalé la marque grâce à deux buts en moins de trois minutes en troisième période, ceux de Jaden Schwartz (3e) et de Vladimir Sobotka (2e) contre Pekka Rinne, qui a bloqué 27 rondelles.

Allen a stoppé 28 tirs.

Dans la victoire, les Predators ont perdu les services de l’attaquant Kevin Fiala, victime d’une blessure à la jambe gauche à la suite d’un choc avec le défenseur Robert Bortuzzo à 1:46 de la deuxième période.

Fiala, qui a donné lourdement contre la bande derrière le filet, des Blues, a été transporté hors de la patinoire sur une civière et à l’hôpital dans une ambulance.

La direction des Predators a fait savoir que Fiala était « alerte et dans un état stable ».

Âgé de 20 ans, Fiala a été réclamé au 11e rang lors du repêchage de 2014. Il a marqué deux buts lors de la série de premier tour contre les Blackhawks.