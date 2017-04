Canadien: Alexei Emelin sera opéré au genou droit

Le défenseur Alexei Emelin a subi une arthroscopie au genou droit mercredi à Montréal, et sa rééducation devrait durer de quatre à six semaines, a révélé la direction du Canadien de Montréal. Le robuste défenseur russe n’a pris part qu’à deux matchs éliminatoires contre les Rangers de New York, mais il a tout de même eu le temps d’inscrire son premier but en carrière en séries alors que le Tricolore faisait face à l’élimination samedi soir au Madison Square Garden. Le contrat d’Emelin arrivera à échéance à l’issue de la prochaine campagne. Par ailleurs, l’entraîneur adjoint Clément Jodoin a décidé de quitter le Canadien de Montréal. L’homme de 65 ans a avisé la direction du club « qu’il désirait poursuivre d’autres avenues après une longue association avec le Canadien ». Jodoin a passé les cinq dernières campagnes au poste d’adjoint à Montréal.