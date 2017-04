Les Rangers éliminent le Canadien en six matchs

New York — Pour une deuxième année de suite, la saison du Canadien a pris fin en queue de poisson.



Si l’équipe a au moins atteint les séries ce printemps, la troupe de Claude Julien a été rapidement éliminée en six matchs par les Rangers de New York. Ces derniers ont porté le coup de grâce samedi, en l’emportant 3-1 devant leurs partisans.



Mats Zuccarello a réussi un doublé pour les Rangers, qui affronteront soit les Sénateurs d’Ottawa, soit les Bruins de Boston au deuxième tour.



Derek Stepan a ajouté le but d’assurance dans un filet désert en fin de rencontre.



Alexei Emelin a été l’unique buteur du Canadien, dont les ennuis à l’attaque auront causé sa perte.



Carey Price a cédé deux fois contre 22 tirs. Du côté des Rangers, Henrik Lundqvist a repoussé 27 des 28 tirs dirigés vers lui.



Le Canadien passera encore une fois l’été à réfléchir pour savoir ce qui n’a pas fonctionné.



Quelque chose dans l’air



Ce n’était pas la pleine lune, mais il y avait peut-être quelque chose dans l’air à New York, alors que deux phénomènes rares se sont produits en première période.



Le capitaine du Tricolore Max Pacioretty a donné le ton à la rencontre en jetant les gants devant l’attaquant des Rangers Jimmy Vesey avec un peu moins de cinq minutes d’écoulées. Il s’agissait pour Pacioretty de seulement son cinquième combat en carrière dans la LNH.



Emelin a ouvert la marque quelques instants plus tard en inscrivant son premier but depuis le 14 janvier, face à ces mêmes Rangers. Il s’agissait aussi pour lui d’un premier but en 29 matchs en carrière en séries dans la LNH.



Le Canadien a dominé le premier vingt 11-6 au chapitre des tirs au but, mais le vent a rapidement tourné au deuxième engagement.



Zuccarello a créé l’égalité après 2:26 de jeu en deuxième période, pendant que le défenseur Jordie Benn était au cachot. Il s’agissait pour les Rangers d’un premier but en 15 occasions en supériorité numérique depuis le début de la série.



Le Norvégien est revenu à la charge avec 6:29 à faire à la période, complétant cette fois un jeu de passes amorcé par J.T. Miller et Kevin Hayes.



Les Rangers ont tenté d’achever la bête meurtrie avant la fin de l’engagement, mais Miller a écopé une bête punition pour bâton élevé, ce qui a permis au Canadien de reprendre un peu de rythme.



Les visiteurs ont obtenu un autre avantage numérique à mi-chemin du dernier tiers, mais les Rangers ont fermé la porte.



Les Rangers ont évité le piège de se contenter de protéger leur avance et Price a dû bien faire pour éviter d’encaisser le coup de grâce.



Lundqvist a réalisé un dernier arrêt clé aux dépens de Tomas Plekanec avec 1:43 à jouer. Stepan a mis fin au débat avec 17,8 secondes à faire au match.



Cinq moments clés du 6e match Pacioretty donne le ton



Le capitaine du Tricolore n’a peut-être toujours pas marqué depuis le début de la série, mais c’est lui qui a donné le ton à la rencontre. Max Pacioretty a jeté les gants devant Jimmy Vesey à 4:51 du premier vingt, quelques instants après avoir encaissé une mise en échec de l’attaquant des Rangers en zone neutre. Une autre échauffourée avait éclaté devant le filet des Rangers sur la même séquence. Alexander Radulov a échangé quelques coups de gant avec le capitaine des Rangers, Ryan McDonagh, après avoir enneigé le gardien Henrik Lundqvist.



Une source offensive inattendue



C’est peut-être le joueur avec le moins de pression pour contribuer à l’attaque qui a ouvert le pointage pour le Canadien à 6:19. Alexei Emelin a fait bouger les cordages pour une première fois depuis le 14 janvier… face aux Rangers. Il a mis fin à une disette de 35 rencontres quand il a récupéré une rondelle envoyée devant le filet par Alexander Radulov. Il a déjoué Henrik Lundqvist à l’aide d’un tir précis dans le coin supérieur du côté de la mitaine. Il s’agissait pour Emelin d’un premier but en 29 matchs en carrière en séries éliminatoires.



Punition coûteuse



Les Rangers n’avaient toujours pas marqué en 14 occasions en avantage numérique depuis le début de la série. L’entraîneur-chef Alain Vigneault avait affirmé en matinée qu’il croyait que son équipe était due et il a eu raison. Pendant que le défenseur du Canadien Jordie Benn était au cachot, Mats Zuccarello a complété un beau jeu de passes amorcé par Ryan McDonagh et Mika Zibanejad. Zuccarello a maîtrisé la remise de Zibanejad avec son patin avant de surprendre le gardien Carey Price entre les jambières à 2:26 du deuxième vingt.



Autre tic-tac-toe



Les Rangers ont été plus menaçants en deuxième période et ils ont enfoncé un premier clou dans le cercueil du Tricolore avec 6:29 à faire à l’engagement. J.T. Miller a gagné sa bataille le long de la rampe contre le défenseur Brandon Davidson et a remis à Kevin Hayes, fin seul dans l’enclave. Hayes a opté pour la passe et Mats Zuccarello, encore lui, a complété cet autre tic-tac-toe en jouant un peu de chance. Son tir a dévié contre la jambière droite de Carey Price avant d’aboutir dans l’objectif.



Occasion ratée



Le CH a obtenu une belle opportunité de créer l’impasse à 9:07 au troisième vingt, quand Chris Kreider a été puni pour un bâton élevé. Les hommes de Claude Julien ont toutefois été bien peu convaincants et deux minutes plus tard, le score était inchangé. Le Tricolore a conclu le match 0 en 3 avec l’avantage d’un homme. Carey Price a été retiré en faveur d’un attaquant de plus durant 1:14, mais ça n’a pas suffi pour empêcher les Rangers d’accéder au deuxième tour.