Les Rangers battent le Canadien 3-2 au Centre Bell

Mika Zibanejad a trouvé le fond du filet à 14:22 de la première période de prolongation et les Rangers de New York ont arraché une victoire de 3-2 au Canadien de Montréal jeudi soir au Centre Bell.

Avec ce gain, les hommes d’Alain Vigneault ont pris les devants 3-2 dans la série quart de finale de l’Association de l’Est. Ils auront l’occasion d’éliminer leurs rivaux lors du sixième match, samedi soir à 20 h au Madison Square Garden. Si une septième rencontre s’avère nécessaire, elle sera présentée lundi soir au Centre Bell.

Zibanejad a inscrit son premier but des séries après avoir reçu une belle passe de Chris Kreider. Carey Price n’a rien pu faire.

Artturi Lehkonen (2e) et Brendan Gallagher (1er), tous deux en première période, ont réussi les buts du Canadien contre Henrik Lundqvist, qui a fait face à 36 tirs. Lehkonen a ajouté une passe. Pas moins de 16 des tirs du Tricolore sont venus pendant les 20 premières minutes de jeu, que le Canadien a dominé à tous les niveaux.

Jesper Fast (2e), en désavantage numérique au premier vingt, et le défenseur Brady Skjei (2e) tard en deuxième période, sont parvenus à déjouer Price, qui a reçu 36 rondelles.

S’ils avaient été dominés en première, les Rangers ont complètement contrôlé le jeu en prolongation, décochant 11 tirs contre seulement trois.

Une période spectaculaire

Les 20 premières minutes du match ont offert aux amateurs du jeu absolument spectaculaire et passionné, du début à la fin.

Tout a commencé avant même que la première minute ne soit écoulée quand Price a sorti la jambière gauche pour frustrer Mats Zuccarello, qui avait réussi à se blottir derrière Shea Weber et Andrei Markov.

Dominés lors des trois dernières rencontres de la série au chapitre des mises en échec, les joueurs du Canadien se sont imposés sur ce plan d’entrée de jeu. Ryan McDonagh a été à même de le constater lorsqu’il a été coincé par Max Pacioretty et Radulov derrière le filet de Lundqvist, au point d’en être secoué.

Après d’autres solides coups d’épaule des hommes de Claude Julien et un dur combat de boxe entre Andrew Shaw et Brendan Smith, le Canadien est parvenu à ouvrir la marque à 12:07. Tel une abeille, Lehkonen n’a jamais cessé de besogner profondément en zone des Rangers et après avoir gagné deux batailles contre Marc Staal, il a déjoué le gardien des Rangers en glissant la rondelle entre le patin gauche de Lundqvist et le poteau.

Le Canadien s’est retrouvé en bonne position pour doubler son avance à la suite d’une punition à Kevin Hayes, mais les Rangers lui ont joué un mauvais tour quand Fast a complété un jeu de Mika Zinabejad, qui avait intercepté au vol une passe d’Alex Galchenyuk, à 15:56.

Mais il n’a fallu que 24 secondes au Canadien pour reprendre l’avance pendant la même punition, grâce à un tir des poignets de qualité de Gallagher.

Lundqvist tient le coup

Malgré ses 16 tirs aux buts et ses 25 mises en échec, contre les neuf tirs et 12 mises en échec des Rangers, le Canadien ne détenait qu’un but d’avance après 20 minutes de jeu.

Et après que Lundqvist eut réalisé d’importants arrêts pour garder ses joueurs à un seul but d’écart pendant le deuxième vingt, incluant lors de pénalités successives au tout début de la période, Skjei a créé l’égalité à 18:28 en sautant sur le retour d’un tir de Rick Nash.

Les Rangers ont amorcé la troisième avec un avantage numérique, leur 14e depuis le début de la série, et une fois de plus ils ont été incapables de déjouer Price. En fait, c’est Phillip Danault qui a profité de la meilleure occasion de marquer mais son tir, décoché d’une vingtaine de pieds, a frappé le poteau à la droite de Lundqvist.

Ce fut en fait l’unique chance du Canadien pendant les dix premières minutes de la troisième période, et le premier tir officiel est venu à 9:45 à jouer de la part de Max Pacioretty, d’un angle fermé.

Le capitaine du Canadien a eu droit à une deuxième chance, bien meilleure celle-là, lorsqu’il s’est présenté seul devant Lundqvist avec environ sept minutes à jouer au temps réglementaire. Le gardien suédois lui a toutefois fermé la porte.

Les Rangers ont également résisté à un avantage numérique du Canadien à la suite d’une punition à J.T. Miller en fin de troisième.

Le Canadien a toutefois paru nerveux et n’a presque rien généré en attaque pendant les dix premières minutes de la prolongation. De leur côté, les Rangers ont eu de belles chances de mettre fin à la rencontre. Mais Kreider a fendu l’air face à un filet désert, à la gauche de Price. Quelques secondes plus tard, le gardien du Tricolore a stoppé un tir de Nash de l’enclave.