Les Sénateurs s’attendent à une opposition farouche

Plus la série opposant les Sénateurs d’Ottawa et les Bruins de Boston est intense, plus c’est amusant pour Kyle Turris.

Les Sénateurs pourraient prendre les devants 3-1 dans la série grâce à un gain à Boston, mercredi soir, mais Turris est conscient que les victoires seront de plus en plus difficiles à aller chercher.

« Plus la série est longue, plus c’est intense et plus il y a de pression. C’est plus amusant, a affirmé Turris, mardi. Le match de mercredi sera probablement le plus intense de la série jusqu’à présent. Tu veux disputer ce genre de parties. Nous serons prêts. »

L’entraîneur-chef des Sénateurs, Guy Boucher, a gardé ses joueurs habituels hors de la glace, mardi. Quelques patineurs ont pu participer à un bref entraînement, mais plusieurs joueurs ont décidé de profiter du soleil et de se promener dans la ville.

Les Sénateurs ont récupéré l’avantage de la patinoire quand Bobby Ryan a fait dévier une passe de Turris à 5:43 de la prolongation pour aider son équipe à remporter un deuxième affrontement de suite en prolongation. Boucher a cependant indiqué que les deux victoires étaient déjà chose du passé.

« Les parties seront encore plus difficiles, a-t-il dit. Le sentiment d’urgence est présent et ça crée du bon hockey. Ce sera serré, comme ce fut le cas cette saison contre eux et comme c’est le cas présentement en séries. »

Et Boucher n’alimente pas les discussions concernant l’hypothétique avance de 3-1 que sa troupe pourrait avoir lorsqu’elle retournera à Ottawa.

« Quand tu regardes trop avant, tu es dans le trouble, a-t-il déclaré. Nous devons penser au moment présent, aux choses que nous avons bien exécutées hier et aux choses qui nous rendent meilleurs. »

Les Sénateurs ont gagné leurs quatre dernières parties au TD Garden et ils montrent une fiche de 6-1 contre les Bruins en 2016-2017.

Les Bruins ont quitté la glace, lundi, avec le sentiment qu’ils ont été victimes d’une mauvaise pénalité qui a mené au but vainqueur des Sénateurs. Leurs partisans ont d’ailleurs montré leur désaccord en inondant la patinoire de débris et de bouteilles remplies.

L’entraîneur-chef Bruce Cassidy a qualifié le but et le résultat final de « démoralisants et décevants ». Riley Nash, qui a reçu une pénalité de rudesse à l’endroit de Ryan, en a pris la responsabilité.

« C’était égoïste de ma part, a-t-il avoué. Je sais que je ne dois pas faire ce genre de geste. »

À présent, les Bruins doivent jouer du hockey désespéré.

« Nous nous attendons à la meilleure opposition possible, a mentionné l’attaquant des Sénateurs Alexandre Burrows. Ce sont les séries de la coupe Stanley, il y aura beaucoup d’énergie dans leur amphithéâtre et nous devons rester concentrés. »

Burrows en sait quelque chose : il évoluait avec les Canucks de Vancouver lorsque les Bruins les ont battus en sept parties lors de la finale de la coupe Stanley en 2011.