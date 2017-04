Le Lightning signe un gain de 4-2 contre le Canadien

Un Québécois est venu gâcher le dernier match local du Canadien de Montréal vendredi soir, mais surtout, il a permis au Lightning de Tampa Bay de maintenir vivant le rêve de participer aux séries éliminatoires. Et ce joueur n’est pas le talentueux Jonathan Drouin, mais un hockeyeur dont le parcours est atypique.

À son premier match à vie au Centre Bell, devant plusieurs membres de sa famille, Yanni Gourde a marqué deux buts pour guider son équipe vers une importante victoire de 4-2.

Gourde, un hockeyeur de Saint-Narcisse d’à peine cinq pieds neuf pouces, a inscrit le premier but de la rencontre au milieu de la première période et ajouté le filet d’assurance en troisième période. Il s’agissait de ses 5e et 6e buts en 19 matchs, et de son troisième en six jours face au Tricolore.

Son deuxième but a été marqué tôt au troisième vingt, seulement 21 secondes après celui d’Artturi Lehkonen, qui réduisait alors l’avance du Lightning à 3-2. Le Canadien ne s’en est jamais remis.

« Je vis un moment exceptionnel. Le seul fait d’être dans la Ligue nationale, je l’apprécie et j’essaie d’apprendre de tous les joueurs qui sont ici », a déclaré Gourde, qui préférait parler de l’importance de la victoire et de l’apport de ses coéquipiers.

L’entraîneur-chef Jon Cooper lui a d’ailleurs rendu un bel hommage après la rencontre. « Que puis-je dire à son sujet ? J’essaie de penser à quelqu’un qui a eu le même cheminement que lui. Alex Burrows peut-être ? On parle d’un joueur qui n’a pas été repêché, qui a travaillé dur pour gravir les échelons à partir de l’ECHL et qui profite pleinement de la chance qui s’offre à lui. Je ne sais pas si nous ferions cette entrevue sans sa contribution. »

L’autre vedette du Lightning a été Nikita Kucherov, qui a obtenu une mention d’aide sur le premier but de Gourde et marqué son 40e de la saison dans les derniers instants de la première période.

Alex Killorn (19e), en deuxième, a également déjoué Carey Price, qui a bloqué 18 tirs.

Dwight King (9e), son premier avec le Tricolore, au deuxième vingt, a réussi l’autre filet du Canadien contre Andrei Vasilevskiy, qui a fait face à 28 tirs, dont 13 en troisième.

Le gain permet aux hommes de Jon Cooper de conserver leurs chances de participer aux séries éliminatoires. Avec un match à jouer, dimanche à domicile contre les Sabres de Buffalo, le Lightning s’est approché à un point des Maple Leafs de Toronto, détenteurs du dernier échelon donnant accès à la grande valse printanière.

Mais le Lightning n’a pas le contrôle de sa destinée et aura besoin de l’aide des Penguins de Pittsburgh et des Blue Jackets de Columbus, qui affronteront la formation torontoise samedi et dimanche dans la Ville-Reine. Cooper ne le sait que trop bien.

« Je pense que je vais éviter de plonger dans l’anxiété et je vais attendre un message texte vers 22 h », a commenté Cooper lorsqu’un journaliste lui a demandé s’il allait regarder le match des Maple Leafs samedi.

Une performance inégale

Quant au Canadien, il s’agissait d’une autre rencontre sans signification au classement, mais lors de laquelle il a servi une autre performance inégale, après celle de mercredi à Buffalo, et pas nécessairement encourageante à moins d’une semaine du début des séries.

Alex Galchenyuk a été particulièrement invisible, lui qui a terminé la rencontre avec aucun tir au but et un ratio défensif de moins-3.

« Dans le cas d’Alex, ce n’est pas la position où on l’emploie, mais plus une question d’effort et de la façon qu’il doit jouer », a analysé Claude Julien, avec franchise. « C’est un joueur qui peut faire la différence lorsqu’il est à son meilleur et en ce moment, il ne l’est pas. Il va falloir qu’il se prenne en main et nous allons devoir l’encourager pour qu’il joue mieux », a ajouté Julien.

L’entraîneur-chef du Canadien n’a pas voulu en dire davantage lorsqu’une autre question sur Galchenyuk lui a été posée. « Je ne passerai pas la soirée à parler de Galchenyuk. On sait qu’il peut jouer mieux. De mon côté, je vais faire mon travail et je vais tout faire pour l’améliorer. Une chose que je ne dois pas faire, c’est de traîner mon joueur dans la boue parce qu’il ne connaît pas sa meilleure séquence présentement. C’est un bon joueur de hockey. Il faut trouver le moyen de rendre le meilleur. »

Le Canadien mettra un terme à sa saison régulière en affrontant les Red Wings de Detroit dans l’avant-dernier match de la longue et glorieuse histoire du Joe Louis Arena, samedi.

Le Tricolore se présentera avec une formation amputée de plusieurs de ses bons éléments puisque Price, Andrei Markov, Max Pacioretty et Alexander Radulov ne seront pas du voyage, pas plus que Shea Weber et Alexei Emelin, blessés. Charlie Lindgren sera le gardien.