La Fédération russe veut que les joueurs gagnent la KHL en vue des JO

La Fédération russe de hockey souhaite que le plus de joueurs possible gagnent la Ligue continentale (KHL) en préparation pour les Jeux olympiques d’hiver de 2018, auxquels la LNH ne participera pas.

Arkady Rotenberg, membre du conseil d’administration de la fédération, a déclaré par communiqué mercredi que l’organisme tentera de convaincre les joueurs de la KHL de ne pas partir pour le circuit nord-américain et qu’elle tentera d’attirer les joueurs autonomes de la LNH vers la KHL cet été.

Il a ajouté que certains joueurs russes souhaitent représenter leur pays aux JO, même en étant sous contrat avec des clubs de la LNH, et réitéré que cette décision doit être respectée. Parmi eux pourraient se trouver les éventuels joueurs autonomes sans compensation du Canadien Andrei Markov et Alexander Radulov.

« En Russie, toutes les conditions nécessaires seront réunies afin qu’ils soient prêts à jouer pour l’équipe nationale », a confié Rotenberg.

Intérêt élevé

La grande vedette des Capitals de Washington Alexander Ovechkin a réitéré mardi son désir de prendre part aux Jeux de Pyeongchang, bien que la Ligue nationale ait annoncé qu’elle n’y participerait pas. Rotenberg a dit que la fédération aidera les joueurs désirant y participer, mais qui pourraient faire face à des problèmes juridiques.

Pour ceux sans contrat, tels Markov et Radulov, ainsi que les joueurs autonomes avec compensations des Capitals de Washington Evgeny Kuznetsov et Dmitry Orlov et de l’Avalanche du Colorado Mikhail Grigorenko, l’intérêt pour se joindre à la KHL risque d’être très élevé. Néanmoins, il semble plus qu’improbable que l’attrait des Jeux olympiques soit suffisant pour pousser les joueurs russes à quitter la LNH.

« Je ne crois pas que ça change la dynamique entre ceux qui veulent évoluer dans la KHL et ceux qui veulent jouer dans la LNH », a expliqué l’agent de joueurs Jay Grossman.

Rencontré par l’Associated Press après la séance d’entraînement matinale du Canadien à Buffalo, Markov a dit qu’à 38 ans il est « trop vieux pour l’équipe nationale ». Radulov, qui a fait quelques allers-retours entre la KHL et la LNH au fil des ans, a entendu la fédération russe dire qu’elle voulait rapatrier ses joueurs pour longtemps.

« Elle répète ça sans cesse, a mentionné Radulov à l’AP. Nous verrons. En ce moment, j’essaie de ne pas y penser. »

Ovechkin avait déclaré en septembre dernier qu’il irait à Pyeongchang en février prochain, peu importe la décision de la LNH, et il a réitéré sa position mardi.

« Si quelqu’un me dit de ne pas y aller, je m’en fous — j’y vais tout de même », avait dit Ovechkin.