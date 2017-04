Buffalo fait plier Montréal

Buffalo — En théorie, le duel entre le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo mercredi soir avait la même valeur qu’une rencontre préparatoire avant le début du calendrier régulier. On a pu le sentir sur la patinoire, de part et d’autre.

Dans un match sans importance au classement final et fort monotone, le Canadien a subi un revers de 2-1 aux mains des Sabres de Buffalo au KeyBank Center.

Peut-être soucieuse d’éviter les blessures avant le début des séries éliminatoires, la formation montréalaise n’a pas affiché beaucoup d’intensité, ne distribuant que neuf mises en échec pendant tout le match.

Le seul but du Tricolore est venu dès la première minute de jeu de la troisième période. Tomas Plekanec a inscrit son 10e de la saison aux dépens de Robin Lehner, qui s’est relevé après sa contre-performance de lundi contre les Maple Leafs de Toronto.

Le but de Plekanec était le 226e de sa carrière, ce qui lui a permis de doubler Stéphane Richer au 17e rang dans l’histoire du Tricolore.

Les hommes de Claude Julien ont plus tard eu l’occasion d’égaler le score pendant une pénalité mineure au défenseur Rasmus Ristolainen, en milieu de période, mais ils ont été limités à un tir.

Julien a retiré Price au profit d’un sixième attaquant avec environ 75 secondes à écouler au temps réglementaire, et la formation montréalaise n’a obtenu qu’une seule vraie bonne chance de marquer, mais le tir des poignets du défenseur Andrei Markov a raté la cible de très peu.

Nonchalance

Sans être mécontent, Julien a noté que ses joueurs ont manifesté une certaine nonchalance par moments.

« On a joué à la hauteur de ce qu’on semblait avoir besoin. Par bout, les passes étaient décousues, surtout les premières. On avait des chances de tirer, mais on a essayé de faire des jeux un peu forcés, un peu trop “cute”. Ce sont des situations qui peuvent survenir quand nous sommes dans une situation comme la nôtre. Ce soir, on n’a pas assez lancé quand on en avait l’occasion. »

Par ailleurs, le Tricolore a terminé la rencontre sans Alexei Emelin, qui n’a pas joué en troisième période. Julien n’avait pas de mise à jour à donner après le match, se contentant de dire que son robuste défenseur sera évalué jeudi matin.

Les Sabres, qui disputaient leur dernière rencontre à domicile et qui étaient déjà exclus d’une place dans les séries éliminatoires, ont profité de buts de Ristolainen, en première période, et de Tyler Ennis, au deuxième vingt, contre Carey Price.

Lehner a repoussé 31 rondelles pendant que Price stoppait 28 tirs.

Le Tricolore a donc terminé son périple de trois matchs à l’étranger avec deux victoires et un revers. La troupe montréalaise a amorcé ce voyage avec d’importants gains à Tampa et à Sunrise, qui lui ont permis d’assurer sa première place au sommet de la section Atlantique.

« Nous sommes surtout satisfaits. Surtout à Tampa, on savait que ce serait un match difficile contre une équipe qui lutte encore pour une place dans les séries », a rappelé Julien.

Avant d’entamer la « vraie saison », le Canadien devra disputer deux autres matchs, soit vendredi soir, à domicile contre le Lightning de Tampa Bay, et samedi, à Detroit, face aux Red Wings.

Par la suite, le Canadien retrouvera les Rangers de New York lors du premier tour des séries éliminatoires. Les hommes d’Alain Vigneault ont perdu les très minces possibilités qu’il leur restait de doubler les Blue Jackets de Columbus au troisième rang de la section Métropolitaine à la suite d’une défaite de 2-0 contre les Capitals de Washington, mercredi soir.

L’horaire officiel des matchs devrait être divulgué dimanche soir, mais il faut s’attendre à ce que les deux premiers matchs, qui auront lieu au Centre Bell, seront présentés mercredi et vendredi prochain.