Le retrait de la Ligue nationale vivement contesté

Toronto — La grande vedette russe Alex Ovechkin envisage toujours de participer aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, même si cela signifie s’absenter de son équipe en plein milieu de la saison de la LNH.

Le capitaine des Capitals de Washington a souvent répété qu’il représentera son pays en Corée du Sud, et il a réitéré mardi qu’il n’a pas changé d’idée malgré l’annonce la veille de la LNH qu’elle n’entend pas être des Jeux.

« Je n’ai pas changé d’avis et je n’ai pas l’intention de le faire », a affirmé Ovechkin à quelques heures du match entre les Capitals et les Maple Leafs à Toronto.

Si le communiqué de la ligue affirmait que le dossier est « clos », Ovechkin croit qu’il pourrait s’agir d’un bluff.

« Je pense que la situation était semblable avant Sotchi [en 2014], a-t-il poursuivi. Ils tentent de négocier… Je suis à peu près sûr que tout va rentrer dans l’ordre. Ils veulent juste en faire une grosse histoire. »

Plusieurs joueurs, dont le gardien Carey Price, du Canadien, et le défenseur Erik Karlsson, des Sénateurs d’Ottawa, ont déploré la décision de la LNH.

« C’est de la foutaise. C’est ce que je pense, a déclaré Karlsson, lundi soir. Ça va faire plus de tort au sport que les gens le réalisent et, peu importe qui a pris cette décision, ils ne savent pas ce qu’ils font. »

« Ils viennent de briser un rêve », a lancé Anton Stralman, le défenseur du Lightning de Tampa Bay, aux journalistes à Boston.

Le défenseur des Hurricanes de la Caroline Justin Faulk a ajouté qu’il n’avait même pas lu le communiqué « parce [qu’il ne croit] pas la moitié de leur raisonnement ».

Ovechkin est l’une des plus grandes vedettes du sport et il a représenté la Russie à vingt-deux occasions sur la scène internationale, dont trois fois aux Jeux olympiques.

« C’est mon pays, a expliqué Ovechkin lorsqu’on lui a demandé pourquoi c’était si important pour lui. Je pense que tout le monde veut être aux Jeux. C’est la plus grande occasion de votre vie que de participer aux Jeux olympiques. Quelqu’un va me dire que je ne peux pas y aller. Je m’en fous, je vais y aller. »

« Si la Russie a besoin de nous, c’est certain, a renchéri le joueur de centre des Capitals Evgeny Kuznetsov, avant de placer sa main sur son coeur. C’est dans le coeur de tous les Russes. Mais nous verrons. Peut-être qu’ils nous laisseront y aller. »

L’IIHF ne baisse pas les bras

À l’instar d’Ovechkin et Kuznetsov, la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) estime que les joueurs de la LNH doivent participer aux Jeux olympiques de 2018.

« Nous tentons encore de trouver des solutions », a déclaré le secrétaire général de l’organisation, Horst Lichter, à l’Associated Press mardi.

Lichter a passé la majeure partie de la journée à discuter avec des dirigeants du CIO et d’autres fédérations sportives d’hiver à propos de l’annonce du circuit Bettman survenue en fin de journée lundi. La ligue a rompu les négociations visant à s’assurer qu’elle stoppe ses activités pour la durée du tournoi olympique en février et laisse ses joueurs étoiles se rendre en Corée du Sud.

Lichter a aussi déclaré qu’il ne fermait pas la porte à la reprise des pourparlers, même s’il a admis que l’IIHF doit présenter une meilleure offre.

« Nous pourrons ensuite revenir à la table des négociations, peut-être pas de manière illimitée, mais peut-être simplement pour présenter des propositions plus “agressives” aux propriétaires [de la LNH] qui pourraient probablement nous aider à obtenir une décision plus avantageuse que celle que nous avons présentement », a-t-il évoqué.

De son côté, Jonathan Toews se demande si tout ça est lié aux prochaines négociations pour le renouvellement de la convention collective dans la LNH.

« Pour une raison ou une autre, j’ai l’impression que ça va se concrétiser, a poursuivi l’Américain T.J. Oshie. Selon moi, tout va se régler à la dernière minute, au moment où je croirai qu’il n’y aura plus aucune chance d’y aller. Ce serait très triste si nous ne pouvions nous y rendre. »

Ministre déçue

Les joueurs ne sont pas les seuls à être déçus par la décision de la Ligue nationale. La ministre canadienne des Sports, Carla Qualtrough, a exprimé sa profonde déception lorsqu’elle a été interrogée lors d’une mêlée de presse, mardi matin.

« Pour moi, les athlètes olympiques sont des héros, a d’abord précisé en français la ministre Carla Qualtrough. Au Canada, le hockey est le sport national et nous voulons que nos meilleurs athlètes fassent partie de l’équipe canadienne, et maintenant, nous ne savons pas si ça va arriver ou non. »

J'invite tous les Canadiens à faire pression sur la Ligue et aussi sur les équipes et à démontrer que nous voulons que nos meilleurs athlètes soient à Pyeongchang Carla Qualtrough, ministre canadienne des Sports

Mme Qualtrough a ensuite pris soin de préciser, en anglais, que malgré l’absence des joueurs de la LNH, le Canada pourra néanmoins réunir une équipe de qualité pour défendre son titre olympique en raison de la profondeur du bassin de joueurs.

« Nous travaillons étroitement avec Hockey Canada, et notre priorité est de nous assurer qu’ils disposent des moyens pour composer les meilleures équipes et réunir les meilleurs athlètes », a-t-elle dit.

Reconnaissant que les moyens de pression du gouvernement canadien sont limités puisque la LNH est une organisation commerciale, la ministre a promis de faire tout en son pouvoir pour soutenir les athlètes canadiens. Et elle invite les Canadiens à faire connaître leur mécontentement.

« J’invite tous les Canadiens à faire pression sur la Ligue et aussi sur les équipes et à démontrer que nous voulons que nos meilleurs athlètes soient à Pyeongchang », a-t-elle dit.

Cette décision de la LNH signifie que le Canada, champion en titre, pourrait avoir à se démener pour trouver des joueurs à l’extérieur des rangs de la LNH. Hockey Canada n’a pas encore expliqué ce qu’il entend faire pour former l’équipe.

Par ailleurs, CBC/Radio-Canada espère que les téléspectateurs vont néanmoins suivre la couverture du hockey, même sans la présence des joueurs de la LNH.

« Bien que nous soyons déçus que les joueurs de la LNH ne participent pas aux Jeux olympiques d’hiver de 2018, nous savons que les Canadiens sont passionnés par le hockey à tous les niveaux, a déclaré la société dans un communiqué. Nous le voyons tous les ans avec les championnats du monde junior et la coupe Spengler et, nous sommes convaincus que les Canadiens se rassembleront derrière ceux qui représenteront le Canada à Pyeongchang. »