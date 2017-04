Le Canadien bat la Floride et est couronné champion de la section

Sunrise — Le Canadien de Montréal a remporté le championnat de la section Atlantique grâce à une victoire de 4-1 contre les Panthers de la Floride lundi soir au BB&T Center.



Artturi Lehkonen a été la grande vedette de la soirée avec une performance de deux buts, ses 15e et 16e, et une aide.



Le jeune finlandais a d’abord brisé l’égalité de 1-1 en début de troisième période avant d’ajouter un but avec un peu plus de trois minutes à écouler au temps réglementaire. Lehkonen avait récolté une mention d’aide sur le premier but du match, celui d’Andrew Shaw, son 12e, au premier vingt.



Alexander Radulov a scellé l’issue du match, et le championnat de la section Atlantique, en marquant dans un filet déserté avec 86 secondes au cadran.



Dans la défaite, Jonathan Marchessault, en deuxième, a marqué son 30e but de la saison contre le jeune gardien Charlie Lindgren, qui a signé une deuxième victoire en carrière dans la LNH en autant de sorties.



Lindgren a bloqué 31 rondelles pendant que le Canadien dirigeait 30 tirs vers Reto Berra.



Le Canadien l’a emporté non seulement sans compter sur Carey Price, qui agissait à titre de réserviste, mais il a aussi dû se débrouiller sans Shea Weber ni Jordie Benn.



Weber, qui souffre d’une blessure au bas du corps non divulgué, a raté l’entraînement matinal des siens et sera également absent face aux Sabres de Buffalo, mercredi.



Par mesure préventive, il est rentré à Montréal, où il rencontrera les médecins de l’équipe.



Âgé de 31 ans, Weber a inscrit 42 points, dont 17 buts, en 78 matchs cette saison.



Le gain du Canadien lui donne 101 points, comparativement à 93 pour les Maple Leafs de Toronto qui ont encore quatre matchs à jouer. Toutefois, le Canadien compte 43 victoires en temps réglementaire et en prolongation — une colonne identifiée par l’appellation «ROW» —, le premier critère servant à briser une égalité entre deux équipes. Or, les Maple Leafs ne peuvent pas en récolter plus que 42.



En terminant premier de la section Atlantique, le Tricolore affrontera la meilleure des deux équipes repêchées. Tout indique que ce sera les Rangers de New York, mais il existe toutefois une très, très mince possibilité que les Rangers doublent les Blue Jackets de Columbus au troisième rang de la section Métropolitaine.



Pour y arriver, ils devront d’abord gagner leurs trois derniers matchs et espérer quatre défaites des Blue Jackets en temps réglementaire. Si ce scénario se réalise, les Rangers devront encore présenter un différentiel buts pour/buts contre de plus-21 par rapport aux Blue Jackets d’ici la fin du calendrier pour se classer troisième et refouler les Blue Jackets à titre de premier club repêché.



Du coup, si le rendez-vous Canadien-Rangers se confirme, les amateurs de hockey verraient un deuxième duel en un peu moins de six ans entre deux anciens des Olympiques de Hull, soit Claude Julien et Alain Vigneault.



Les deux hommes avaient livré bataille en finale de la Coupe Stanley, en 2011, alors que Julien dirigeait les Bruins de Boston et Vigneault, les Canucks de Vancouver.



Les Bruins avaient gagné en sept matchs