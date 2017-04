Les joueurs de la LNH ne participeront pas aux Jeux de 2018

New York — La Ligue nationale de hockey a annoncé qu’elle ne participera pas aux Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang, en Corée du Sud, l’an prochain.



Les dirigeants de la LNH ont confirmé leur intention dans un bref communiqué publié en milieu d’après-midi, lundi.



Dans le communiqué, la LNH rappelle que les propriétaires d’équipes se sont toujours opposés à un chambardement du calendrier régulier en prévision de la saison 2017-2018, mais qu’ils demeuraient ouverts à écouter ceux qui voudraient convaincre le Bureau des gouverneurs de revoir sa position.



Or, ajoute la LNH, plusieurs mois ont passé et selon elle, les discussions n’ont pas évolué. De plus, note la ligue, le Comité international olympique a indiqué que la participation de la LNH aux Jeux de 2022 à Pékin dépend de sa présence à Pyeongchang en 2018.



Enfin, la LNH fait remarquer que l’Association des joueurs de la LNH a publiquement confirmé qu’elle n’a aucun intérêt, ni l’intention, de prendre part à des discussions visant à rendre la participation aux Jeux plus intéressante pour les équipes.



Pour cette raison et dans un objectif de clarté, la LNH confirme son intention d’aller de l’avant avec un calendrier sans pause pour faire place aux Jeux olympiques.



« Nous considérons le dossier clos. »