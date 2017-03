Le Canadien se taille une place en séries

De son propre aveu, Brendan Gallagher n’a pas apprécié l’expérience de ne pas participer aux séries éliminatoires l’an dernier. Inconsciemment, peut-être, il a choisi le match que le Canadien de Montréal devait gagner pour connaître la meilleure soirée de sa carrière.

Gallagher a amassé quatre points pour la première fois de sa carrière, et le Tricolore a mérité son billet pour la grande danse printanière de la LNH grâce à une victoire sans équivoque de 6-2 contre les Panthers de la Floride, jeudi soir au Centre Bell.

Pour Gallagher, l’infernale saison 2015-2016 aura donné des leçons qui ont profité. « Le fait de regarder les éliminatoires de la maison a été très dur pour moi, et je suis sûr que ce fut le cas pour tous les gars. Nous nous sommes servis de l’expérience de l’année dernière. Il y a eu des moments cette saison où nous avons dû revenir en arrière et nous dire que nous étions capables de gérer cette situation. Ça nous a rendus plus forts. »

Le trio de Gallagher, Tomas Plekanec, Paul Byron a amassé huit points et causé de lourds dégâts pendant les 20 premières minutes de jeu contre une formation privée de ses gardiens Roberto Luongo et James Reimer, de l’attaquant Aleksander Barkov et du défenseur Aaron Ekblad.

Byron a inscrit ses 21e et 22e de la saison, d’abord pour ouvrir la marque, puis pour porter le score 3-0. Entre les deux, Tomas Plekanec a enregistré son neuvième de la saison.

Quant à Gallagher, il a obtenu des mentions d’aide sur les trois premiers buts du Canadien, et ajouté son 10e de la saison en troisième période. Après le match, il a rendu hommage à ses deux coéquipiers, avec lesquels il a uni ses efforts pour une performance combinée de huit points. « Depuis que nous avons été réunis, nous sommes à l’aise ensemble. Ça fonctionne. Il y a “Pauly” et sa vitesse et “Pleky”, un joueur de centre intelligent qui excelle dans les mises en jeu. Je me trouve dans une bonne position en ce moment. J’aime jouer avec eux et j’espère que nous continuerons de connaître du succès. »

Le défenseur Nathan Beaulieu a aussi gonflé sa fiche avec des aides sur les deux buts de Byron.

Une place assurée

Grâce à ce triomphe, le Canadien totalise 97 points et 41 victoires sous la colonne « ROW » (les gains en temps réglementaire et en prolongation), le premier critère servant à départager deux équipes à égalité au classement.

Or, le Lightning de Tampa Bay, neuvième au classement général dans l’Association Est, ne peut faire mieux que 40 gains dans de telles circonstances, malgré sa victoire face aux Red Wings de Detroit jeudi. Et les hommes de Jon Cooper ne peuvent amasser que 97 points au classement.

« Comme j’ai dit aux joueurs après le match, c’est bien mérité pour eux, a déclaré l’entraîneur-chef Claude Julien. Je suis arrivé tard, mais ils ont connu un bon début de saison, ils se sont bien placés [au classement], et quand je suis arrivé ils étaient en première place. Les gars méritent beaucoup de ce côté-là, parce que d’une façon ou d’une autre, tu connais des moments difficiles durant une saison, et d’être capable de demeurer au haut du classement, c’est quand même assez bien. »

Par ailleurs, le Canadien a gonflé à six points son avance sur les Sénateurs d’Ottawa, vaincus 5-1 par le Wild du Minnesota. Les Sénateurs ont toujours un match en banque.

Trois infériorités numériques

Le Tricolore, qui a dirigé 33 tirs vers Reto Berra, dont 17 pendant la première période, a connu une baisse de régime pendant la période médiane. Il a notamment dû faire face à trois infériorités numériques dans un intervalle de quatre minutes, dont une de deux hommes pendant 82 secondes.

Carey Price, qui a bloqué 29 rondelles, a résisté à toutes les attaques des Panthers pendant ces punitions, bien qu’il ait flanché au milieu de la période, à forces égales, devant un tir de Reilly Smith (15e).

« Ç’a été un moment très important, a admis Byron, car ç’aurait pu changer l’allure du match. Notre équipe a fait un travail remarquable pour écouler ces punitions. »

Le Canadien s’est ressaisi en début de troisième période et a repris une avance de trois buts, grâce au 35e de Max Pacioretty, aidé d’Alexander Radulov à 3:52.

Le Montréalais Michael Matheson (6e) a bien réussi à déjouer Price environ cinq minutes plus tard, mais Gallagher et Phillip Danault (12e) ont planté le dernier clou dans le cercueil des Panthers dans un intervalle de moins de quatre minutes tard en troisième.

Les joueurs du Canadien auront congé d’entraînement vendredi. Ils monteront à bord d’un vol en direction de Tampa en début d’après-midi pour y disputer, samedi, le premier de trois matchs d’affilée à l’étranger.

Par la suite, ils retrouveront les Panthers, lundi à Sunrise, avant de croiser le fer avec les Sabres de Buffalo mercredi prochain.

Le défenseur Jordie Benn, blessé au haut du corps, sera du voyage à Tampa, a confirmé Julien, mais pas le gardien Al Montoya qui a aggravé une blessure au bas du corps mardi matin. Il pourrait toutefois rejoindre ses coéquipiers à temps pour l’une ou l’autre des deux autres parties du périple.