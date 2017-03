Maple Leafs: le retour au jeu d’Andersen demeure incertain

Photo: Frank Gunn La Presse canadienne

Toronto — On ne peut toujours pas prédire quand le gardien des Maple Leafs de Toronto Frederik Andersen sera en mesure d’effectuer un retour au jeu, lui qui souffre d’une blessure non divulguée. Andersen ne sera pas en uniforme pour le match de mardi soir, contre les Panthers de la Floride. Sa participation au match de jeudi, contre les Predators de Nashville, est également remise en question. Curtis McElhinney doit amorcer le match contre les Panthers, avec Garret Sparks comme second. Le match est d’une importance capitale pour les Leafs, qui occupent actuellement le troisième rang dans la section Atlantique, un point seulement devant les Bruins de Boston et deux devant le Lightning de Tampa Bay, qu’ils affronteront la semaine prochaine. Andersen s’est blessé dans le revers subi samedi à Buffalo, quand il a été touché à la tête par l’attaquant des Sabres William Carrier. Il a terminé la première période, même s’il ne se sentait pas à cent pour cent. Il a quitté le match après le premier vingt, après avoir consulté le personnel médical. Les Leafs n’ont pas précisé la nature de sa blessure, indiquant seulement qu’il souffre d’une blessure au haut du corps. Son état de santé est réévalué de façon quotidienne.