Les frères Benn vivront une grande première mardi

Souriant et visiblement détendu, Jordie Benn n’a été nullement surpris de voir la meute de journalistes se diriger vers son casier dans le vestiaire du Canadien de Montréal au Centre Bell lundi midi. Environ une heure plus tard, son frère Jamie affichait une mine semblable lorsqu’il est sorti du vestiaire des Stars de Dallas pour rencontrer ces mêmes journalistes. Il faut dire que les liens sont tissés très serrés entre les deux frères, malgré la distance qui les sépare maintenant.

Jordie et Jamie savaient très bien sur quoi porteraient les principales questions, eux qui vivront une première qu’ils n’avaient pas vue venir il y a un mois jour pour jour, lorsque le Tricolore a obtenu les services de Jordie en retour de Greg Pateryn et d’un choix de quatrième ronde. À l’exception de parties amicales, Jordie et Jamie n’ont jamais joué un match de hockey organisé l’un contre l’autre de toute leur vie.

Frapper ?

« Vas-tu le frapper ? » a demandé un journaliste à Jordie.

« Non ! Lorsqu’il va sauter sur la patinoire, je vais probablement me faire crier de revenir au banc ! Je vais m’asseoir et le regarder jouer ! » a déclaré Jordie, en rigolant.

Ce moment sans précédent se tiendra mardi soir au Centre Bell, mais sans la présence de leurs parents, eux-mêmes temporairement séparés pour des raisons pratiques.

« Quand j’ai été échangé, j’ai appelé mon père pour qu’il vienne à Dallas s’occuper de mon chien. Il va probablement s’installer sur le sofa pour regarder le match », a raconté le défenseur du Canadien en parlant de son paternel.

Contacts fréquents

« Maman est demeurée à Victoria, et je m’attends à ce qu’elle soit une véritable boule de nerfs. Je pense qu’elle ignore qui elle va encourager. Probablement qu’elle va applaudir chaque fois que la rondelle va trouver le fond du filet ! »

Éloignés de quelque 2800 km, Jordie et Jamie se parlent néanmoins sur une base presque quotidienne. Lundi soir, ils devaient vivre une première conversation face à face depuis le 28 février, dans un restaurant du choix de Jordie.

« Je ne connais pas trop Montréal, j’espère qu’il va m’amener dans un endroit de qualité. Et lorsque l’addition me sera remise, je la glisserai vers lui ! » a lancé Jamie.

Contexte favorable

En plus de converser avec son frère aîné aussi souvent que possible, Jamie tente de suivre les péripéties de Jordie avec sa nouvelle équipe.

« Je regarde presque tous les matchs, ça me donne quelque chose à faire lorsque je ne joue pas, a déclaré Jamie. Je me suis même abonné au compte Twitter du Canadien !

« Je suis heureux pour lui, enchaîne Jamie. De toute évidence, il évolue dans un contexte favorable à Montréal, au sein d’une organisation de première classe et avec une excellente équipe. Je suis content de voir qu’il s’est facilement adapté à son nouvel environnement. »

Jamie ne s’étonne nullement, d’ailleurs, de la capacité d’adaptation de son frère.

« Ça ne me surprend pas, car je l’ai vu grandir comme joueur de hockey et comme homme. Il a les traits de personnalité pour réussir ici. »

Il n’y a pas que Jamie qui voue du respect à Jordie chez les Stars de Dallas. C’est aussi le cas de l’entraîneur-chef Lindy Ruff, qui a également ressenti un certain choc le jour où le défenseur a été échangé au Canadien.

« Jordie a été un bon joueur pour notre équipe », estime Ruff, en poste à Dallas depuis la saison 2013-2014.

« Il a été un élément très important de notre équipe lorsque nous avons présenté d’excellentes fiches. Il a surtout évolué sur notre deuxième tandem défensif, mais il a travaillé très fort pour arriver là. Lors de ma première saison, il était un sixième ou septième défenseur. Il s’est vraiment beaucoup amélioré lors des trois ou quatre dernières saisons. »

Ce qu’a perdu Ruff profite aujourd’hui à Claude Julien.

« On sait qu’on est chanceux d’avoir Jordie dans notre équipe, car il nous a vraiment donné de la stabilité à la défensive, a mentionné Julien. Mais on sait aussi que son frère est un excellent joueur de hockey et si [Jordie] peut nous aider et nous donner des conseils pour ralentir son frère, on va certainement les prendre ! »