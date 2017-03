Et de six pour le Canadien !

Vancouver — Un tir d’Alex Galchenyuk a dévié sur Paul Byron avant de glisser derrière Ryan Miller après 73 secondes de jeu en prolongation et le Canadien de Montréal a arraché une victoire de 2-1 aux Canucks de Vancouver mardi soir.

Du coup, le Canadien a signé une sixième victoire d’affilée et une septième en neuf matchs depuis l’entrée en scène de Claude Julien derrière le banc de l’équipe.

Posté devant le filet, Byron a vu la rondelle frapper une partie de son équipement avant de bifurquer soudainement à la gauche de Miller. Ce dernier, qui avait amorcé son déplacement latéral vers sa droite, a tenté de récupérer la rondelle avant qu’elle ne glisse derrière la ligne rouge, mais sans succès.

Pour Byron, il s’agissait d’un 16e filet cette saison, et d’un deuxième but victorieux marqué dans des circonstances spectaculaires en trois matchs. Torrey Mitchell avait permis au Canadien de prendre les devants à 3:57 de la première période grâce à son huitième filet de la saison, et son premier depuis le 8 décembre.

Blanchis par Carey Price lors de leur visite au Centre Bell au début du mois de novembre malgré une mitraille de 42 tirs, les Canucks ont finalement réussi à déjouer le gardien du Tricolore grâce au 4e de la saison de Michaël Chaput, à 12:49 de la troisième période. Les Canucks sont venus bien près de gagner le match avant la prolongation lorsque Brandon Sutter a testé Price d’un tir du revers, décoché de l’enclave.



Mais Price lui a fermé la porte alors qu’il restait moins de deux secondes à jouer au temps réglementaire. Le Canadien a dirigé 38 tirs vers Miller, comparativement à 28 pour les Canucks en direction de Price.

Cette rencontre marquait la fin de la séquence de Tomas Plekanec sans rater de matchs. Le vétéran joueur de centre avait participé aux 236 dernières parties du Canadien, une séquence qu’il avait commencée le 29 mars 2014.

Plekanec, auteur de 7 buts et 17 passes en 66 matchs, a dû faire impasse sur le match de mardi en raison d’une blessure au haut du corps.

Max Pacioretty devient le nouvel homme de fer du Tricolore, lui qui prend part à un 149e match de suite.

Le Russe Alexander Radulov a également dû s’absenter à cause d’une blessure au bas du corps. Radulov avait aussi manqué le match de samedi contre les Rangers de New York.

Dans les deux cas, on parle de blessures nécessitant un suivi quotidien.

Par ailleurs, le défenseur Brandon Davidson, acquis mardi dernier des Oilers d’Edmonton en retour de David Desharnais, participe à un premier match avec le Tricolore. Alexei Emelin a été laissé de côté, tout comme son compatriote russe Nikita Nesterov.