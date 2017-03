Price, troisième étoile de la semaine

Photo: Christian Petersen / Getty Images / Agence France-Presse

New York — Carey Price a été élu troisième étoile de la dernière semaine dans la Ligue nationale de hockey. Le gardien du Canadien de Montréal a remporté ses trois sorties, maintenant une moyenne de but alloué de 0,66 avec un taux d’efficacité de ,974 avec un jeu blanc au cours de cette semaine où le Tricolore a été parfait en quatre rencontres. Il a réussi le 39e jeu blanc de sa carrière avec 26 arrêts dans un gain de 1-0 en prolongation contre les Blue Jackets de Columbus, le 28 février. L’attaquant du Lightning de Tampa Bay Nikita Kucherov a été élu première étoile, et le gardien Sergei Bobrovsky, des Blue Jackets de Columbus, a été choisi deuxième.