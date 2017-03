Carey Price a retrouvé sa touche

Avant que le Canadien ne vienne à bout des Predators de Nashville pour remporter un 4e gain consécutif, jeudi, il fallait remonter au milieu du mois de novembre pour retracer une telle série de succès. C’est peut-être un hasard, mais ces deux séquences coïncident avec les meilleurs moments de Carey Price cette saison.

Depuis le 18 février, le gardien du Tricolore occupe le deuxième rang dans la Ligue nationale pour la moyenne de buts alloués, à 1,47, et le troisième échelon pour le taux d’efficacité, à ,947, en six rencontres. Ce sont des statistiques qui ressemblent étrangement à celles qu’il avait compilées lors de ses 10 premières sorties de la saison (1,40 et ,957), lors desquelles il n’avait subi aucun revers.

Lors des six matchs auxquels il a participé depuis le premier de Claude Julien à la barre de l’équipe — le 18 février, justement —, Price a reçu une moyenne de 28,33 tirs par partie. En guise de comparaison, il avait été appelé à repousser plus de 32 rondelles par rencontre entre la mi-octobre et la mi-novembre.

« Extraordinaire »

« Carey a été extraordinaire, a répondu Julien lorsqu’un journaliste lui a demandé quel était le rôle du gardien du Canadien dans l’actuelle série victorieuse. Mais si vous posez la question à Carey, il pourrait vous dire qu’il n’est pas tenu aussi occupé. Nous minimisons les chances de marquer et les tirs contre lui. […] Carey est un élément très important de notre formation et chaque équipe qui connaît du succès compte sur un grand gardien de but. Nous ne sommes pas différents. »

Jeff Petry a abondé dans le même sens dans le vestiaire du Canadien, vendredi.

« Price est l’un des meilleurs gardiens au monde, sinon le meilleur. Depuis le changement [d’entraîneur], nous nous concentrons sur un jeu défensif beaucoup plus étoffé et nous tentons d’éliminer les chances de qualité. Mais “Pricer” est un grand compétiteur, et nous abordons une période cruciale dans la saison. Nous le savons, il le sait, et il n’y a pas de doute qu’il a élevé le niveau de son jeu. »

Les récentes prestations de Price coïncident aussi avec le retour du congé obligatoire du Canadien, entre les 13 et 17 février.

« Carey a joué beaucoup de hockey. Il est allé au match des étoiles pendant notre seule pause précédant notre semaine de trêve, a rappelé le capitaine Max Pacioretty. Je suis certain que le congé de cinq jours a fait des merveilles pour son corps. Pour lui avoir parlé, je sais qu’il se sentait beaucoup mieux au retour de la pause. Mais même lorsque les choses n’allaient pas aussi bien, il jouait très bien, mais il a été victime de quelques bonds malchanceux. »

Formation à déterminer

Alors que le Canadien entamera un périple de quatre matchs à l’étranger samedi à New York contre les Rangers, Julien devrait compter sur 25 joueurs à sa disposition comme ce fut le cas jeudi soir.

Shea Weber, Alexander Radulov, Andrew Shaw et Alexei Emelin ont tous sauté l’entraînement de vendredi pour se soumettre à divers traitements, a précisé Julien.

Par contre, il n’a pas encore pris de décision au sujet des quatre joueurs acquis depuis mardi soir.

« Je veux leur donner la chance de s’intégrer dans la formation, et le voyage va nous donner l’occasion de nous resserrer et d’apprendre à nous connaître davantage », a mentionné Julien, qui dit se sentir de plus en plus à l’aise derrière le banc de l’équipe.

« Je connais mieux les joueurs et, dans certaines situations de match, je peux mieux gérer mon banc, a-t-il ajouté. Je connais les forces et les faiblesses un peu plus. C’est sûr qu’on a ajouté des joueurs et il faudra les connaître un peu mieux. On va prendre le temps de les connaître, de les intégrer et de leur donner une chance de se faire valoir. »

Terry pour deux ans

Dans un autre ordre d’idées, le Canadien a accordé une prolongation de contrat d’une saison, à un volet, à l’attaquant Chris Terry.

Selon certaines sources, Terry touchera un salaire de 650 000 $US, comparativement à 600 000 $ cette saison.

Susceptible de devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la saison, l’attaquant de 27 ans a inscrit deux buts et autant de mentions d’assistance en quatorze matchs avec le Canadien en 2016-2017.

Actuellement avec les IceCaps de Saint-Jean, l’attaquant ontarien affiche une récolte de 21 buts et 29 aides pour un total de 50 points en 38 parties.

Mercredi, Terry a été nommé joueur par excellence de février dans la Ligue américaine, après avoir obtenu neuf buts et dix-huit points lors du dernier mois.