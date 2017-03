Julien veut intégrer graduellement les nouveaux venus

L’intégration des quatre joueurs acquis par le Canadien de Montréal depuis mardi se fera graduellement.

À moins de changements de dernière minute, seul Dwight King, obtenu mercredi des Kings de Los Angeles, a revêtu son nouvel uniforme lors du match contre les Predators de Nashville jeudi soir, même s’il est arrivé à Montréal autour de minuit, après avoir pris l’avion à Los Angeles.

« Je veux m’acclimater à ma nouvelle équipe et à un nouveau système, contrôler la rondelle et pratiquer un bon échec avant », a déclaré King, en parlant de ses attentes personnelles en vue du duel contre les Predators.

Lors de l’entraînement matinal du Tricolore au Complexe sportif Bell à Brossard, King évoluait au sein d’un quatrième trio que complétaient Michael McCarron, au centre, et Torrey Mitchell, à l’aile droite.

« Il va bien s’intégrer à notre ensemble de jeu. On veut jouer avec la rondelle le plus souvent possible, être capables de protéger la rondelle », a observé l’entraîneur-chef Claude Julien.

« C’est un gros bonhomme, le genre dont tu as besoin le long des rampes, et ce soir on l’insère dans notre formation. C’est sûr qu’on va lui donner la chance de bien s’intégrer, comme on va le faire avec les autres joueurs. »

Sur la passerelle

Quant à Steve Ott, Andreas Martinsen et Brandon Davidson, ils ont participé à l’entraînement, mais ils devaient assister à la rencontre de la passerelle des médias, tout comme Nikita Nesterov et Brian Flynn.

Julien a pris le temps de parler aux quatre nouveaux porte-couleurs du Canadien avant l’entraînement pour leur préciser comment il envisageait de les intégrer à l’équipe.

« On parle de beaucoup de joueurs et nous ne voulons pas les lancer comme ça. C’est important de leur permettre de s’intégrer, a dit Julien. Certains ont fait de longs voyages. “Kinger” a voyagé, mais il m’a indiqué qu’il se sentait frais et dispos. »

« Steve Ott est un excellent joueur d’équipe. Il est très bon lors des mises en jeu et en désavantage numérique. Il est l’un de ces joueurs que vous allez utiliser à différents moments et qui sera un bon actif. Ces joueurs seront insérés dans notre formation au fil du temps. De plus, nous sommes dans une position où notre équipe a mieux joué dernièrement, et ça nous aide à les intégrer à la formation plutôt que de les lancer dans le feu de l’action tous en même temps. »

Meilleure latitude

Julien pense que les manoeuvres faites par son directeur général Marc Bergevin au cours des dernières heures lui donneront une plus grande latitude. Comme Bergevin l’a mentionné lors de son point de presse, Julien croit que le Canadien a amélioré sa stature sans sacrifier l’élément vitesse.

« On s’est grossis, on s’est donné de la profondeur et on s’est aussi donné de la compétition interne. C’est important à ce stade-ci de la saison. Les blessures peuvent arriver rapidement et on n’a jamais assez de joueurs. On a pris des décisions en groupe et on s’est tous entendus sur le fait que ce sont des joueurs qui peuvent absolument nous aider. On a des options qu’on pourra utiliser pendant les matchs. »

Pacioretty récompensé par la coupe Molson

L’attaquant Max Pacioretty a remporté la coupe Molson pour le segment du mois de février. Le capitaine du Canadien remporte l’honneur mensuel pour un deuxième mois consécutif et pour la sixième fois de sa carrière.

Pacioretty a été choisi première étoile en trois occasions et la troisième étoile une autre fois. Il a devancé Carey Price et Alexander Radulov.

En 13 matchs en février, Pacioretty a inscrit 14 points, dont sept buts. Cette récolte a permis à l’attaquant de 28 ans de mener l’équipe et de terminer à égalité au huitième rang de la LNH.

Pacioretty a également terminé au premier rang chez le Canadien avec 51 tirs et en quatrième position dans la LNH.

Il a ajouté deux buts et quatre points en supériorité numérique, menant l’équipe dans ces deux catégories.

Le 27 février au New Jersey, il a atteint le plateau des 30 buts pour la cinquième fois de sa carrière.