David Desharnais passe à l’Ouest

L’aventure de David Desharnais avec le Canadien de Montréal est terminée. L’organisation a annoncé que le joueur de centre a été échangé aux Oilers d’Edmonton en retour du défenseur Brandon Davidson.

L’annonce est venue alors que s’entamait la deuxième période du match entre le Tricolore et les Blue Jackets de Columbus au Centre Bell. Desharnais était l’un des trois joueurs laissés de côté, en compagnie de Sven Andrighetto et du défenseur Nikita Nesterov.

Mis sous contrat par le Canadien à titre de joueur autonome le 5 novembre 2008, Desharnais a participé à 435 rencontres de saison régulière avec le Tricolore depuis ses débuts pendant la saison 2009-2010, récoltant 250 points dont 79 buts. À cela, il a ajouté trois buts et dix mentions d’aide en 38 rencontres des séries éliminatoires.

Cette saison, Desharnais n’a pris part qu’à 31 matchs et inscrit 10 points, dont 4 buts. Il a notamment raté 24 matchs en raison d’une blessure à un genou, entre le 8 décembre et le 26 janvier.

Quant à Davidson, un défenseur gaucher de 25 ans, il a participé à 28 matchs avec les Oilers et obtenu une mention d’aide. Originaire de Lethbridge en Alberta, il totalise 5 buts et 8 mentions d’aide en 91 rencontres en carrière dans la LNH. Il est le troisième défenseur gaucher à se joindre au Canadien en un mois, après Nestorov et Jordie Benn.

Le Canadien a par ailleurs indiqué que le directeur général Marc Bergevin commentera l’échange de Desharnais lors d’un point de presse prévu pour 16 h 30 mercredi au Complexe sportif Bell de Brossard.