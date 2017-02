Brent Burns pourrait ajouter son nom à côté de celui de Bobby Orr

Le hockeyeur âgé de 31 ans et originaire de Barrie, en Ontario, pourrait devenir le deuxième défenseur seulement à remporter le trophée Art-Ross en tant que meilleur pointeur de la LNH — un exploit que seul Orr a accompli, en 1970 et 1975 avec les Bruins de Boston.

Avec 64 points au compteur, Burns occupait le troisième rang des marqueurs avant les matchs de mercredi, à seulement trois points de Connor McDavid et du premier rang.

« C’est complètement fou », a déclaré le défenseur du Lightning de Tampa Bay Victor Hedman au sujet des performances de Burns avec les Sharks de San Jose cette saison.

Si Burns maintient la cadence, il terminera la campagne avec 37 buts et 88 points, des chiffres rarement compilés par un défenseur de la LNH. Seulement deux défenseurs ont atteint ces plateaux lors de la même saison et les deux ont été immortalisés au Temple de la renommée du hockey — Orr et Paul Coffey l’ont fait trois fois chacun.

« Phénoménal »

Coffey est le dernier à avoir atteint ces plateaux, quand il avait accumulé 48 buts et 138 points avec les Oilers d’Edmonton lors de la campagne 1985-1986.

Le double lauréat du trophée Norris Erik Karlsson a été le meilleur pointeur parmi les défenseurs de la LNH à quatre reprises lors des cinq dernières saisons. Il admet toutefois avoir déjà abandonné espoir de rejoindre Burns cette saison et il s’attend à voir son rival à la longue barbe hirsute dépasser son plus haut total de 82 points réussi la saison dernière avec les Sénateurs d’Ottawa.

« Ce qu’il a accompli est phénoménal, a mentionné Karlsson, qui a récolté 52 points jusqu’ici cette saison. C’est bon pour la ligue. C’est bon pour tout le monde. Ça démontre que c’est possible. »

Avec 27 buts, un total plus élevé que la production complète des défenseurs de 19 équipes différentes, Burns a inscrit presque le double de buts de son plus proche poursuivant à ce chapitre, Shea Weber, du Canadien de Montréal, avec 14 buts. Burns devrait devenir le 18e défenseur de l’histoire de la LNH à atteindre le plateau des 30 buts, et seulement le deuxième depuis 1993. Mike Green a inscrit 31 buts pour les Capitals de Washington en 2008-2009.

Beaucoup de tirs

Burns domine la LNH avec 243 tirs au but, ce qui n’inclut pas ses 112 autres tentatives.

« Il décoche son tir tellement rapidement, a noté Hedman. Il est rare de le voir prendre un gros élan pour décocher un boulet de canon. Il préfère décocher un bon tir des poignets quand il y a de la circulation devant le gardien. »

S’il est reconnu à travers la LNH pour son apparence unique et sa personnalité rigolote, Burns se distingue aussi sur la patinoire en raison de ses habiletés. En plus d’être un géant de six pieds cinq pouces et 230 livres, il patine avec élégance et une agilité qui lui a aussi permis de jouer comme ailier aussi récemment qu’en 2013-2014.

Burns devrait remporter le trophée Norris en tant que défenseur par excellence de la LNH, mais le capitaine des Sharks, Joe Pavelski, soutient qu’il devrait aussi être considéré pour le trophée Hart, remis au joueur par excellence du circuit — un honneur rarement remis à un défenseur.

Chris Pronger est le dernier défenseur à avoir gagné le trophée Hart, en 2000. Et il était le premier à recevoir cet honneur depuis Orr en 1972. Étant donné la nature historique de la saison de Burns, sa candidature pourrait être difficile à ignorer.

« Il a un rôle tellement important au sein de notre équipe, autant que les autres candidats, et j’aimerais vraiment le voir recevoir des votes, a déclaré Pavelski. Je ne sais pas pourquoi il serait ignoré. Il a tout fait pour nous cette saison. »